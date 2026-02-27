Trânsito em Curitiba terá alterações para corridas no fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O trânsito em Curitiba sofrerá alterações temporárias no sábado (28/2) e domingo (1/3) para a realização de dois eventos esportivos. A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) informa que agentes e monitores estarão nos locais para garantir a segurança de todos os envolvidos.

No sábado, ocorre a 8ª Edição da BPTRAN Night Run, com largada às 21h no Batalhão de Polícia de Trânsito, no Capão da Imbuia. A prova de 5 km deve reunir cerca de 200 corredores. As interdições começam às 20h55 e incluem ruas como Hayton da Silva Pereira, Professora Antônia Reginato Vianna e trechos da Avenida Presidente Affonso Camargo.

No domingo, acontece o Santander Track & Field Run Series, com saída do Shopping Pátio Batel às 6h30. A corrida oferece percursos de 5 km e 10 km, esperando reunir cerca de 1.800 participantes. As interdições iniciam cinco minutos antes da largada, afetando vias como Avenida Visconde de Guarapuava, Avenida Sete de Setembro e Avenida Vicente Machado.

A SMDT recomenda que motoristas busquem rotas alternativas e redobrem a atenção ao circular pelas regiões afetadas durante os eventos. As interdições serão temporárias, ocorrendo conforme a passagem dos atletas para minimizar o impacto no trânsito.