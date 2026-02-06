Trânsito em Curitiba terá alterações no fim de semana devido a eventos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) de Curitiba informou que haverá alterações no trânsito nos dias 7 e 8 de fevereiro devido à realização de dois eventos na cidade. As mudanças afetarão diferentes regiões e visam garantir a segurança de motoristas, ciclistas, pedestres e participantes.

No sábado (7/2), das 16h à 1h da manhã, ocorrerá o Pré-Carnaval Vintage Culture na Pedreira Paulo Leminski, com público estimado de 8 mil pessoas. Haverá bloqueios na Rua Antônio Krainiski, entre as ruas Nilo Peçanha e Benedito Correia de Freitas, e na Rua João Gava, entre as ruas João Enéas de Sá e Nilo Peçanha.

No domingo (8/2), das 6h às 9h, acontecerá a Corrida Verde, com largada no Parque Tanguá, passando pelo Parque Tingui e chegada no Parque Barigui. As interdições começarão às 5h55 e acompanharão todo o trajeto da prova, incluindo trechos exclusivos para corredores e áreas com circulação controlada de veículos.

A SMDT recomenda que os motoristas evitem circular pelas regiões afetadas, respeitem a sinalização provisória e sigam as orientações dos agentes de trânsito. Agentes e monitores estarão nos locais para auxiliar na fluidez viária durante os eventos.