Trânsito em Curitiba terá alterações no fim de semana devido a eventos

- Atualizado: 06/02/26 12h02
Trânsito terá alterações em Curitiba neste fim de semana para o show e corrida. Foto: Daniel Castellano/SECOM

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) de Curitiba informou que haverá alterações no trânsito nos dias 7 e 8 de fevereiro devido à realização de dois eventos na cidade. As mudanças afetarão diferentes regiões e visam garantir a segurança de motoristas, ciclistas, pedestres e participantes.

No sábado (7/2), das 16h à 1h da manhã, ocorrerá o Pré-Carnaval Vintage Culture na Pedreira Paulo Leminski, com público estimado de 8 mil pessoas. Haverá bloqueios na Rua Antônio Krainiski, entre as ruas Nilo Peçanha e Benedito Correia de Freitas, e na Rua João Gava, entre as ruas João Enéas de Sá e Nilo Peçanha.

No domingo (8/2), das 6h às 9h, acontecerá a Corrida Verde, com largada no Parque Tanguá, passando pelo Parque Tingui e chegada no Parque Barigui. As interdições começarão às 5h55 e acompanharão todo o trajeto da prova, incluindo trechos exclusivos para corredores e áreas com circulação controlada de veículos.

A SMDT recomenda que os motoristas evitem circular pelas regiões afetadas, respeitem a sinalização provisória e sigam as orientações dos agentes de trânsito. Agentes e monitores estarão nos locais para auxiliar na fluidez viária durante os eventos.

