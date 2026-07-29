Trânsito em Curitiba: seis obras alteram trânsito hoje, inclusive no Complexo Tarumã

Os motoristas e moradores que transitam pelos bairros Hauer e Tarumã precisam ficar atentos às alterações no trânsito a partir desta terça-feira. Uma nova etapa das obras do Novo Inter 2 exige o bloqueio total de um trecho da Rua Oliveira Viana, impactando diretamente os deslocamentos na região. Além disso, interdições parciais para obras de infraestrutura e manutenção viária afetam a rotina nos bairros Abranches e Tarumã. No Complexo Tarumã, um desvio vai colocar os biarticulados na faixa dos carros, exigindo ainda mais atenção dos motoristas.

Transporte coletivo

Ônibus compartilham pista com veículos no Tarumã

Local: Canaleta exclusiva de transporte coletivo no Complexo do Tarumã, em um trecho de aproximadamente 840 metros. Veículos vão compartilhar a via com os biarticulados.

Canaleta exclusiva de transporte coletivo no Complexo do Tarumã, em um trecho de aproximadamente 840 metros. Veículos vão compartilhar a via com os biarticulados. Data e duração: Intervenção temporária em andamento durante as obras de requalificação.

Intervenção temporária em andamento durante as obras de requalificação. Impacto: As linhas de ônibus que circulam pelo local passam a dividir espaço na pista com os demais veículos. A alteração exige maior cuidado de condutores e passageiros devido ao aumento do fluxo de veículos na mesma faixa.

Obras

Novo Inter 2 exige bloqueio no Hauer

Local: Rua Oliveira Viana, no trecho compreendido entre as ruas Alcino Guanabara e Waldemar Kost, no bairro Hauer.

Rua Oliveira Viana, no trecho compreendido entre as ruas Alcino Guanabara e Waldemar Kost, no bairro Hauer. Data e duração: Desde terça-feira, com previsão de duração de cerca de três meses.

Desde terça-feira, com previsão de duração de cerca de três meses. Impacto: Interdição total da via para serviços de escavação, terraplenagem e pavimentação em concreto. O tráfego local está garantido apenas para moradores. Para desviar do bloqueio, a orientação aos condutores é utilizar a Rua Padre Dehon ou buscar rotas alternativas na região.

Recomposição de meio-fio altera trânsito no Abranches

Local: Rotatória da Rua São Salvador, no cruzamento com as ruas Eugênio Flor e Nilo Peçanha, no bairro Abranches.

Rotatória da Rua São Salvador, no cruzamento com as ruas Eugênio Flor e Nilo Peçanha, no bairro Abranches. Data e duração: Obra segue até sexta-feira.

Obra segue até sexta-feira. Impacto: Bloqueio parcial do cruzamento para a realização de reparos no meio-fio. O trecho conta com sinalização de orientação, e a recomendação é que motoristas e pedestres redobrem a atenção ao passar pelo ponto de intervenção.

Substituição de ponte bloqueia vias no Cajuru por um mês

Local: Cruzamento das ruas Aracaju e Teófilo Otoni, no bairro Cajuru.

Cruzamento das ruas Aracaju e Teófilo Otoni, no bairro Cajuru. Data e duração: Desde segunda-feira, com término previsto para o fim de agosto, a depender das condições do tempo.

Desde segunda-feira, com término previsto para o fim de agosto, a depender das condições do tempo. Impacto: Interdição total na Rua Aracaju e parcial na Rua Teófilo Otoni para a troca de uma antiga ponte de madeira por uma galeria celular de concreto sobre o Córrego Teófilo Otoni. A passagem fica restrita a moradores, devendo os demais condutores utilizar as ruas Cuiabá, Engº. Costa Barros ou a Avenida Florianópolis para os desvios.

Reparos na estrutura de drenagem bloqueiam faixa no Campo Comprido

Local: Rua Eduardo Sprada, na altura do número 5.615 (sentido bairro), no Campo Comprido.

Rua Eduardo Sprada, na altura do número 5.615 (sentido bairro), no Campo Comprido. Data e duração: Conclusão prevista na próxima semana.

Conclusão prevista na próxima semana. Impacto: Bloqueio de uma faixa de rolamento para contenção emergencial de erosão e substituição da rede de galerias pluviais. Agentes de trânsito e sinalização orientam o fluxo na região.