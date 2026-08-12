Trânsito em Curitiba hoje: Portão tem rua interditada por 60 dias e mais 3 bairros com obras

Motoristas e passageiros de ônibus de Curitiba precisam redobrar a atenção a partir desta quarta-feira (12). Mudanças de sentido, novos semáforos e interdições totais para obras atingem Santa Quitéria, Boqueirão, Capão Raso e Portão. As alterações mais impactantes são o bloqueio de 60 dias na Rua Vital Brasil, no Portão, e a interdição total de três dias na Rua Deputado Waldemiro Pedroso, no Capão Raso, que obrigam desvios no transporte coletivo. As autoridades de trânsito recomendam planejamento antecipado das rotas e atenção à sinalização temporária.

Mudanças de sentido e sinalização

Alteração de preferencial e novos semáforos no Santa Quitéria

A partir das 10h desta quarta-feira (12/8), o tráfego nas ruas Coronel Airton Plaisant e Doutor Edmir Silveira D’Avila passa por alteração de sentido e de preferência. A Rua Coronel Airton Plaisant passa a ter a preferência de tráfego em relação às ruas Júlio Eduardo Gineste, da Divina Providência, Reinaldo Pazello e Professor Brazílio Ovídio da Costa. No mesmo horário, entram em operação quatro novos semáforos na Coronel Airton Plaisant, nos cruzamentos com as ruas João Alencar Guimarães, Major França Gomes, Ulisses Vieira e Bocaiúva. As intervenções são permanentes e contam com o apoio de agentes de trânsito na orientação aos motoristas durante o período de adaptação.

Obras e bloqueios viários

Interdição total de cruzamento no Boqueirão

O cruzamento das ruas Oliveira Viana e Waldemar Kost será totalmente bloqueado a partir das 11h desta quarta-feira (12/8). A interdição ocorre em um trecho que já possui restrições por conta de trabalhos viários na região. O tráfego de passagem fica interrompido durante a execução dos serviços, mas o acesso para moradores é mantido. Como alternativa, os condutores devem utilizar os desvios sinalizados na área.

Bloqueio total na Rua Deputado Waldemiro Pedroso no Capão Raso

Em andamento desde a última segunda-feira (3), a intervenção na Rua Deputado Waldemiro Pedroso, no trecho entre a Avenida República Argentina e a Rua Antônio Gasparin, entra em sua etapa final. Após o encerramento da interdição parcial no domingo (9), a via segue sob bloqueio total por mais 3 dias (até sexta-feira, 14) para execução de escavações, instalação de meio-fio e reciclagem. O cronograma pode sofrer alterações conforme as condições climáticas. Quem trafega pela Avenida República Argentina deve utilizar a Rua João Bonat como desvio; já o fluxo proveniente da Rua Antônio Gasparin deve acessar a Rua Luiz Del Gobbo.

Interdição de 60 dias na Rua Vital Brasil no Portão

A partir das 9h desta quinta-feira (13), a Rua Vital Brasil ficará totalmente bloqueada ao trânsito no trecho entre as ruas Tamoios e Guararapes. O bloqueio terá duração prevista de 60 dias para trabalhos de requalificação viária em uma extensão total de 1.450 metros (entre as ruas Curupaitis e Guararapes), preparando a via para a implantação de um futuro binário com a Rua Professor Ulisses Vieira. Moradores e comerciantes locais terão o acesso garantido. As rotas alternativas indicadas para os motoristas são as ruas Tabajaras, Professor Ulisses Vieira e Guararapes.

Transporte coletivo

Desvios de linhas no Capão Raso e no Portão

As intervenções viárias trazem impacto direto às rotas do transporte público. No Capão Raso, durante a fase de bloqueio total até sexta-feira (14/8), são implantados desvios de itinerários nas linhas de ônibus que atendem a região (na etapa parcial anterior, o acesso ao Terminal Capão Raso operou em sistema pare e siga). Já no Portão, a partir de quinta-feira (13/8), com o bloqueio da Rua Vital Brasil, as linhas 670 – São Jorge e 761 – V. Izabel passarão a cumprir trajetos desviados temporariamente.