Trânsito em Curitiba: Obras em bairros geram bloqueios e mudanças nos próximos dias

Motoristas que circulam pelos bairros Boqueirão e Tatuquara devem ficar atentos às alterações no trânsito nos próximos dias. Duas frentes de obras de recuperação e requalificação do pavimento vão provocar bloqueios parciais em importantes vias da região sul de Curitiba.

Boqueirão: obras na Rua O Brasil para Cristo

Quando: A partir desta quarta-feira (17).

Até quando: Previsão de conclusão até o fim de junho.

Trecho afetado: Entre as ruas José Hauer e Joaquim de Freitas, com extensão de aproximadamente 1,6 quilômetro, ao lado do Parque Náutico.

O que será feito: Serviços de reciclagem e recuperação do pavimento.

Impacto no trânsito: Bloqueios parciais e temporários ao longo da obra. Possibilidade de lentidão, principalmente nos horários de maior movimento. O cronograma poderá ser alterado em caso de chuva.

Tatuquara terá interdições até agosto

Obras na Vila Zanon

Quando? A partir de quinta-feira (18).

Horário dos trabalhos: Das 9h às 16h30.

Até quando? Até 3 de agosto.

Ruas afetadas: José Luiz Garratini, João Maria Franco de Morais e Noca Correia Reinhardt.

O que será feito? Obras de requalificação viária e drenagem de base.

Impacto no trânsito: Bloqueios parciais durante o período de execução dos serviços. Motoristas e moradores devem redobrar a atenção devido à circulação de máquinas e equipes de trabalho. O cronograma também pode sofrer alterações por causa das condições climáticas.

Obras de longo prazo em Curitiba

Obras das trincheiras da Estação Vila São Pedro (Capão Raso/Xaxim):

Local: Trecho da pista marginal da Linha Verde Sul.

Duração prevista: Intervenção em andamento, com previsão de duração de 30 dias (conforme o clima) iniciada na segunda metade de maio.

Impacto: Bloqueio total do trecho da marginal para serviços de drenagem e reaterro de galerias de concreto.

Como rota de desvio, os condutores que trafegam pela marginal devem entrar à direita na Rua Francisco Habinovski, seguir à esquerda pela Rua Jovina de Oliveira Karam e acessar novamente a Linha Verde retornando pela Rua Ipiranga.

Ampliação do Viaduto do Tarumã

Local: Pistas central e marginal da Linha Verde Norte, na altura do viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral.

Duração prevista: Segue ativa durante as próximas semanas.

Impacto: Estreitamento severo de faixas no sentido Pinheirinho (redução de pista central para faixa única por 1 km) e afunilamento de 700 metros no sentido Atuba. Congestionamentos são frequentes nos horários de pico; motoristas devem optar pelos eixos das avenidas Erasto Gaertner ou Nossa Senhora da Luz para deslocamentos entre bairros.

Novo Viaduto Pinhais/Curitiba

Avenida Victor Ferreira do Amaral (Tarumã / Bairro Alto / Capão da Imbuia): Bloqueio total em ambos os sentidos no cruzamento com a Rua Hayton da Silva Pereira, das 9h às 17h. A interrupção é necessária para a movimentação das vigas do novo viaduto. O motorista deve utilizar a Rua Hayton da Silva Pereira como rota principal de desvio para os bairros Capão da Imbuia e Pinhais. Agentes de trânsito orientam o local.

Entorno da Rua Paulo Kissula (Tarumã / Bairro Alto / Capão da Imbuia): Bloqueio total das 9h às 17h na rotatória que conecta as ruas Edson Zacarias Cordeiro e Guilherme Weiss. Durante a passagem das estruturas, ficam proibidos o acesso de veículos e o estacionamento entre a rotatória e a Avenida Victor Ferreira do Amaral.

Rua Delouds Zilio Homann (Tarumã / Bairro Alto / Capão da Imbuia): Bloqueio total de acesso para a Rua Paulo Kissula, das 9h às 17h.

Ruas Marechal José Agostinho dos Santos e Raul Caron (Tarumã / Bairro Alto / Capão da Imbuia): Bloqueio total a partir da Rua Pastor Manoel Virgínio dos Santos até a Rua Paulo Kissula, das 9h às 17h. O acesso à Avenida Victor Ferreira do Amaral será restrito apenas para moradores e atendimento ao comércio local.