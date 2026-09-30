Trânsito em Curitiba: novo bloqueio e interdição por erosão nesta quarta (30)

Motoristas e passageiros do transporte coletivo que circulam por Curitiba devem ficar atentos às novas alterações no tráfego nesta quarta-feira (30). Os principais destaques do dia incluem o início do bloqueio na pista lenta da Avenida Sete de Setembro para obras do BRT Leste-Oeste, a extensão da interdição na Avenida Paraná, no Boa Vista, o bloqueio emergencial por erosão na Rua Engenheiro Costa Barros, no Cajuru, e o início de serviços de reciclagem de asfalto nos bairros Abranches e São Lourenço.

Novidades de hoje: Centro, Boa Vista, Cajuru, Abranches e São Lourenço

Centro (Avenida Sete de Setembro): Tem início nesta quarta-feira o bloqueio da via lenta no sentido Praça do Japão, no trecho entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Desembargador Westphalen. A interdição é necessária para os serviços de concretagem do BRT Leste-Oeste e tem previsão de duração de 10 dias.

O acesso aos imóveis da quadra é mantido. Rota de desvio recomendada: Avenida Marechal Floriano Peixoto, Rua André de Barros, Rua João Negrão e Avenida Visconde de Guarapuava.

Boa Vista (Avenida Paraná – Pista Lenta): O bloqueio na pista lenta no sentido Santa Cândida para obras de escavação e meio-fio do canteiro central é estendido a partir desta quarta-feira, passando a abranger o trecho entre a Rua Estados Unidos e a Rua Desembargador Aurélio Feijó. O desvio é realizado pela Rua Estados Unidos e o acesso a moradores é mantido com orientação local.

Cajuru (Rua Engenheiro Costa Barros x Rua Roraima): A pista lenta no sentido Terminal Centenário foi interditada emergencialmente no cruzamento com a Rua Roraima devido a uma erosão no asfalto identificada na tarde de terça-feira (29). Equipes da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) avaliam o local nesta manhã de quarta-feira para planejar o reparo. O tráfego local está sinalizado e o acesso aos imóveis do trecho afetado é feito pela Rua Cuiabá (pela contramão).

Abranches (Rua Doutor Rubem Fleury da Rocha): Início dos serviços de reciclagem do pavimento no trecho entre a Rua Mateus Leme e o final da via. Os trabalhos devem durar cerca de três semanas, exigindo atenção de motoristas e pedestres devido ao compartilhamento da pista com máquinas e operários.

São Lourenço (Ruas Jacob Biron e Alberto Wierbiski): Passam por obras de reciclagem do pavimento a Rua Jacob Biron (entre a Avenida Anita Garibaldi e a Rua Alberto Wierbiski) e a Rua Alberto Wierbiski (entre a Rua Alberto Erthal e o fim da via). A intervenção deve durar cerca de duas semanas.

Intervenções do Novo Inter 2, BRT e drenagem em andamento

Capão Raso (Rua Professor João Mazzarotto): Prossegue a operação de bloqueios parciais no trecho entre a Rua Tenente Afonso Miguel Ribeiro Cubas e a Rua Delegado Naby Paraná, das 7h às 17h, para obras do Novo Inter 2. A circulação é mantida nos dois sentidos com interdições pontuais conforme o lado da via em obras (previsão até o fim de outubro).

Capão Raso (Rua Antônio Freitas Barbosa): Mantidos os bloqueios para o Novo Inter 2 em três trechos: entre a Rua Delegado Naby Paraná e a Rua Vereador Adeodato Volpi; entre a Rua Vereador Adeodato Volpi e a Rua Pedro Américo; e entre a Rua Dr. Manoel Linhares de Lacerda e a Rua Tenente Afonso Miguel Ribeiro Cubas (todos com previsão de 30 dias).

Capão Raso (Rua José Gomes de Abreu): Segue o bloqueio parcial da faixa da esquerda entre a Rua São Judas Tadeu e a Rua Fernandes Vieira (das 7h às 18h) para obras de pavimentação e alargamento.

Campina do Siqueira (Alameda Júlia da Costa x Rua Major Heitor Guimarães): Mantido o bloqueio no cruzamento com a Alameda Júlia da Costa para as obras do Novo Inter 2 (previsão de 30 dias). Rota alternativa recomendada: Alameda Princesa Isabel. Na Rua Major Heitor Guimarães, continua o bloqueio de duas faixas da esquerda ao longo de 450 metros entre a Alameda Princesa Isabel e a Rua Ângela Ganz.

Novo Mundo (Rua das Sabiás): A via continua totalmente interditada para o avanço das obras do Novo Inter 2 (previsão de 30 dias). Rotas alternativas: Rua Adalberto Scherer e Rua Professor Lício de Lima.

Hauer (Rua Prof. João Soares Barcelos): Mantido o bloqueio total entre a Rua Waldemar Kost e a Rua Alcino Guanabara para o Novo Inter 2 (previsão de 60 dias). Ônibus desviados pela Rua Isaías Régis de Miranda; desvio recomendado via Rua Irmã Flávia Borlet.

Mercês (Rua Prof.ª Rosa Saporski x Rua Solimões): Prossegue a interdição do cruzamento para o Novo Inter 2, além do bloqueio no trecho da Rosa Saporski entre a Rua Solimões e a Rua Dr. Roberto Barrozo.

Centro (Avenida Sete de Setembro – Outros trechos): Além do novo bloqueio entre a Floriano Peixoto e a Westphalen, a marginal direita prossegue com interdições entre a Travessa da Lapa e a Praça Eufrásio Correia e entre a Rua Lourenço Pinto e a Avenida Marechal Floriano Peixoto.

Hauer (Avenida Canal Belém – Marginal Oeste): Permanece o bloqueio total entre a Rua Coronel Antônio Ricardo dos Santos e a Rua Presidente Pádua Fleury para obras de drenagem (previsão de 30 dias).

Capão da Imbuia (Rua Osmário de Lima x Rua Victório Vizinoni): Acesso parcialmente liberado enquanto seguem os trabalhos de requalificação da rede de drenagem pluvial, com presença de trabalhadores na pista.

Capão Raso (Rua Jovina de Oliveira Karan): Mantido o sentido duplo no trecho entre a Rua Santa Mônica e a Rua Marechal Althayr Roszanniy (obras da Trincheira Vila São Pedro).

Reciclagem asfáltica e alterações viárias consolidadas

Barreirinha: Seguem ativas as obras de reciclagem do pavimento nas ruas Sêneca, Matias Camienski e Averrões, além das frentes na Rua Platão, trechos das ruas Rubens Maister e Sílvia Gomes de Mattos, Rua Augusto dos Anjos e Rua Manoel Borba Gato.

Santa Quitéria (Rua Dom Orione): Obras de reciclagem continuam no trecho de 1.500 metros entre a Rua Delegado Trindade e a Rua Francisco Klemtz.

Pinheirinho: Segue a reciclagem na Rua João Malta de Albuquerque Maranhão (~340m). Continua consolidado o sentido único na Travessa Leony Veiga (da Rua João Antônio Culpi em direção à Rua Izaac Ferreira da Cruz).

Fanny e Novo Mundo: Trabalhos de reciclagem na Rua João Nogarolli (Fanny) e na Rua Alcídio Cubas (Novo Mundo) continuam sem bloqueio total da pista.

Sítio Cercado (Rua Laertes Foggiato): Mantido o sentido único de circulação no trecho entre a Rua Nova Aurora e a Rua Ourizona, em direção à Ourizona.