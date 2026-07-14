Trânsito em Curitiba hoje: Rua do Batel tem com novo sentido a partir desta terça

A partir das 11h desta terça-feira (14), o trânsito no Batel, em Curitiba, passa por uma mudança definitiva com a implantação de sentido único na Rua Josefina Rocha. A alteração realizada pela Superintendência de Trânsito (Setran) tem o objetivo de organizar o fluxo e dar mais segurança para motoristas e pedestres na região. Agentes estarão no local para orientar os motoristas, mas o início da medida pode ser adiado caso chova. Abaixo, confira os detalhes das intervenções programadas para o dia:

Mudanças de sentido

Josefina Rocha com sentido único no Batel

A Rua Josefina Rocha passa a ter sentido único de circulação de trânsito a partir das 11h desta terça-feira (14). O fluxo agora segue exclusivamente da Rua Jerônimo Durski para a Rua Olavo Bilac. A alteração visa organizar o tráfego local e aumentar a segurança viária.

Bloqueios

Lentidão na rápida Centro-Portão

A Rua Francisco Frischmann, via rápida que liga o Centro ao Portão, continua com bloqueio parcial em uma de suas faixas nesta terça-feira (14). A interdição ocorre no trecho entre as ruas Sylvio Zeny e Eng. Niepce da Silva para trabalhos de fresa e recape, com previsão de término na quarta-feira (15). O motorista deve redobrar a atenção devido ao afunilamento da pista.

Meia pista na Rua João Negrão no Centro

A Rua João Negrão opera com bloqueio parcial no cruzamento com a Avenida Sete de Setembro nesta terça-feira (14). A intervenção em meia pista ocorre para dar continuidade às obras do BRT Leste/Oeste. O tráfego de veículos é mantido de forma parcial no ponto de obras, que tem previsão de durar cerca de 15 dias.

Outras intervenções ainda em vigor em Curitiba

Bloqueio total na Rua Roberto Hauer

No Hauer, a Rua Roberto Hauer está totalmente bloqueada no trecho entre a Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão e a marginal oeste do Canal Belém para obras viárias. A interdição tem duração estimada de 15 dias. Os motoristas têm como opções de desvio a Rua José Rietmeyer ou o acesso à Linha Verde no sentido da Avenida Senador Salgado Filho.

Interdição total na Rua Naby Paraná no Capão Raso

No bairro Capão Raso, a Rua Naby Paraná está totalmente bloqueada para o tráfego de veículos no trecho situado entre as ruas Thereza Fontana Alves e Gerson Felício dos Santos. A interdição para obras deve durar cerca de 30 dias. O local está sinalizado e os desvios propostos são pelas ruas Vereador Adeodato Volpi, José Dorigo, Bortolo Gusso e José Gomes de Abreu.

Afunilamento na Major Heitor Guimarães no Seminário

A Rua Major Heitor Guimarães apresenta estreitamento de pista no trecho entre as ruas Pedro Viriato Parigot de Souza e Monsenhor Ivo Zanlorenzi. Apenas a faixa da direita, ao longo de 160 metros, está liberada para o tráfego. Para garantir a segurança dos motoristas, o afunilamento começa de forma gradual na altura da Rua Engenheiro Serafim Voloschen, onde a via passa de três para duas faixas de circulação antes do ponto crítico de obras.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.