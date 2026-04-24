Trânsito em Curitiba hoje: Nova obra interdita faixa e deixa trânsito lento no Portão

Uma nova frente de trabalhos para a requalificação do transporte coletivo começa nesta sexta-feira (24) na Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes. A intervenção ocorre no trecho entre as ruas Tamoios e Capitão Tenente Máris de Barros, no bairro Portão. O impacto direto no trânsito em Curitiba é para quem circula pela região é a interdição da faixa da direita, o que deve tornar o fluxo mais lento nos horários de pico.
Obras e Bloqueios
- Local: Av. Presidente Arthur da Silva Bernardes (entre as ruas Tamoios e Capitão Tenente Máris de Barros).
- Data/Duração: Início em 24/04; previsão de 30 dias.
- Impacto: Bloqueio da faixa direita para serviços de calçamento e remanso. Trânsito lento; recomenda-se planejar o trajeto com antecedência.
- Local: Av. Presidente Arthur da Silva Bernardes (entre as ruas João Alencar Guimarães e Professor Ulisses Vieira).
- Situação: Obra em andamento com bloqueio parcial (meia pista). Não há desvios implantados, mas o fluxo é restrito.
Rua Professora Doracy Cezzarino (Portão)
- Data: Deste o dia 22/04, ainda vigente.
- Local: Trecho entre a Rua Francisco Frischmann e a Rua Tabajaras.
- Duração Prevista: Aproximadamente 30 dias.
- Resumo: A interdição, que antes ia até a Rua Tamoios, foi ampliada. O bloqueio é total para a implantação de nova tubulação de drenagem. O desvio é orientado pelas ruas Carlos Dietzsch, Coronel Airton Plaisant, Francisco Klemtz e Guilherme Pugsley.
Bloqueios para Eventos (Domingo, 26/04)
- Região Central: A Rua Ébano Pereira será totalmente bloqueada no cruzamento com a Rua Cândido Lopes para o evento “Domingo no Centro”.