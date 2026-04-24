Curitiba

Trânsito em Curitiba hoje: Nova obra interdita faixa e deixa trânsito lento no Portão

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 24/04/26 07h53
Imagem mostra uma máquina trabalhando em uma rua com uma pista bloqueada e trabalhadores da prefeitura bloqueando o trânsito.
Foto: Divulgação/Valquir Kiu Aureliano/SECOM

Uma nova frente de trabalhos para a requalificação do transporte coletivo começa nesta sexta-feira (24) na Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes. A intervenção ocorre no trecho entre as ruas Tamoios e Capitão Tenente Máris de Barros, no bairro Portão. O impacto direto no trânsito em Curitiba é para quem circula pela região é a interdição da faixa da direita, o que deve tornar o fluxo mais lento nos horários de pico.

Obras e Bloqueios

  • Local: Av. Presidente Arthur da Silva Bernardes (entre as ruas Tamoios e Capitão Tenente Máris de Barros).
  • Data/Duração: Início em 24/04; previsão de 30 dias.
  • Impacto: Bloqueio da faixa direita para serviços de calçamento e remanso. Trânsito lento; recomenda-se planejar o trajeto com antecedência.
  • Local: Av. Presidente Arthur da Silva Bernardes (entre as ruas João Alencar Guimarães e Professor Ulisses Vieira).
  • Situação: Obra em andamento com bloqueio parcial (meia pista). Não há desvios implantados, mas o fluxo é restrito.

Rua Professora Doracy Cezzarino (Portão)

  • Data: Deste o dia 22/04, ainda vigente.
  • Local: Trecho entre a Rua Francisco Frischmann e a Rua Tabajaras.
  • Duração Prevista: Aproximadamente 30 dias.
  • Resumo: A interdição, que antes ia até a Rua Tamoios, foi ampliada. O bloqueio é total para a implantação de nova tubulação de drenagem. O desvio é orientado pelas ruas Carlos Dietzsch, Coronel Airton Plaisant, Francisco Klemtz e Guilherme Pugsley.

Bloqueios para Eventos (Domingo, 26/04)

  • Região Central: A Rua Ébano Pereira será totalmente bloqueada no cruzamento com a Rua Cândido Lopes para o evento “Domingo no Centro”.

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