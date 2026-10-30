Trânsito em Curitiba hoje: interdições com longa duração pedem atenção máxima

As próximas semanas pedem atenção máxima do motorista que mora ou passa em Curitiba. Com o avanço de grandes intervenções de infraestrutura viária e requalificação urbana em eixos importantes, é melhor planejar as saídas de carro para compromissos profissionais ou pessoais. Além do bloqueio da Rua Doutor Roberto Barrozo, que causa impacto na região central, interdições no Capão Raso e serviços emergenciais no Guabirotuba também causam transtornos em horários de pico.

Obras

Rua Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas (Capão Raso)

Data de início: 30 de outubro de 2026

30 de outubro de 2026 Duração prevista: 30 dias

30 dias Resumo do impacto: Interdições totais nos cruzamentos com as ruas Professor João Mazzarotto e Antônio Freitas Barbosa para serviços de pavimentação associados ao pacote do Novo Inter 2. Condutores devem utilizar desvios pelas ruas Marechal Althayr Roszanniy, Sebastião Pedrozo e Eponino Macuco. A obra entra em vigor na data corrente.

Rua Doutor Roberto Barrozo (Vista Alegre)

Data de início: 29 de outubro de 2026

29 de outubro de 2026 Duração prevista: 90 dias

90 dias Resumo do impacto: Bloqueio total de duas quadras, no trecho compreendido entre as ruas Nilo Peçanha e Mateus Leme, para dar continuidade às obras de requalificação do Novo Inter 2. O acesso local é garantido apenas a moradores e comerciantes, exigindo que o tráfego geral utilize rotas alternativas como a própria Nilo Peçanha e a Rua João Enéas de Sá. A intervenção está em andamento (há 1 dia).

Rua André Szalbot (Vila São Pedro)

Data de início: 19 de outubro de 2026

19 de outubro de 2026 Duração prevista: 90 dias

90 dias Resumo do impacto: Interdição total no trecho entre as ruas Ipiranga e Marechal Althayr Roszanniy para a execução das obras civis das novas trincheiras locais. A alteração acumula 11 dias de implantação, restando 79 dias para o término do prazo previsto.

Bloqueios e Interdições Emergenciais

Rua Canal Belém (Guabirotuba)

Data de início: 29 de outubro de 2026

29 de outubro de 2026 Duração prevista: Até 18 de dezembro de 2026 (diariamente, das 9h às 16h30)

Até 18 de dezembro de 2026 (diariamente, das 9h às 16h30) Resumo do impacto: Bloqueio na altura do trecho entre as ruas Djalma Pereira Lopes e Adão Pietnoska, destinado a serviços emergenciais de contenção e estabilização da margem do canal. O tráfego de passagem está vedado, liberando o fluxo estritamente para os moradores da quadra. A intervenção completa 1 dia em vigor.

Mudanças de Sentido e Circulação Viária

Rua Rio Jari (Atuba)

Data de início: 29 de outubro de 2026

29 de outubro de 2026 Duração prevista: Permanente / Alteração definitiva

Permanente / Alteração definitiva Resumo do impacto: A via passa a operar em sentido único de circulação, readequando a fluidez do tráfego local na zona norte da cidade. Motoristas devem redobrar a atenção à nova sinalização implantada pela Superintendência de Trânsito (Setran). A mudança está ativa há 1 dia.