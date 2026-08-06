Trânsito em Curitiba hoje: desvie destes 4 bairros com bloqueios e intervenções

Motoristas e usuários de ônibus em Curitiba enfrentam mudanças importantes no trânsito a partir desta semana. Obras do BRT Leste/Oeste e do Novo Inter 2 provocam bloqueios totais, alterações de sentido e desvios em vias estratégicas do Portão, Capão Raso, Novo Mundo e Centro. As intervenções mais críticas incluem interdição total de ruas por até cinco dias consecutivos e mudanças definitivas de circulação, com impacto direto no deslocamento diário, principalmente em horários de pico.

Mudanças de sentido

Rua Eloy de Assis Fabris (Novo Mundo): A via passa a ter sentido único de circulação a partir das 11h desta quinta-feira (6). A alteração abrange o trecho entre as ruas das Perdizes e Brasílio Ribas. A mudança visa reorganizar o fluxo local, mas pode ser adiada em caso de chuvas.

Bloqueios e obras

Rua Deputado Waldemiro Pedroso (Capão Raso) : Sofre intervenção no trecho entre a Avenida República Argentina e a Rua Antônio Gasparin para a execução de obras do Novo Inter 2. A via opera em bloqueio parcial até o próximo domingo (9) para serviços de drenagem e instalação de fibra. A partir da próxima segunda-feira (10) até o dia 14 de agosto, restam quatro dias de interdição total para a realização de escavações, travessias e reciclagem do piso. O desvio para quem segue pela República Argentina deve ser feito pela Rua João Bonat; já quem circula pela Rua Antônio Gasparin deve utilizar a Rua Luiz Del Gobbo.

: Sofre intervenção no trecho entre a Avenida República Argentina e a Rua Antônio Gasparin para a execução de obras do Novo Inter 2. A via opera em bloqueio parcial até o próximo domingo (9) para serviços de drenagem e instalação de fibra. A partir da próxima segunda-feira (10) até o dia 14 de agosto, restam quatro dias de interdição total para a realização de escavações, travessias e reciclagem do piso. O desvio para quem segue pela República Argentina deve ser feito pela Rua João Bonat; já quem circula pela Rua Antônio Gasparin deve utilizar a Rua Luiz Del Gobbo. Rua Barão do Rio Branco (Centro): Desde a última quarta-feira (5), a via passou a operar em sentido único no trecho entre a Avenida Sete de Setembro e a Avenida Visconde de Guarapuava. A intervenção é definitiva e necessária para o avanço das obras do BRT Leste/Oeste.

Desde a última quarta-feira (5), a via passou a operar em sentido único no trecho entre a Avenida Sete de Setembro e a Avenida Visconde de Guarapuava. A intervenção é definitiva e necessária para o avanço das obras do BRT Leste/Oeste. Avenida Arthur Bernardes (Portão): Bloqueio programado no trecho entre a Rua Professor Ulisses Vieira e a Rua Professor Brasílio Ovídio da Costa para serviços do Novo Inter 2. A interdição ocorre das 7h30 às 18h30, exigindo que os condutores busquem rotas alternativas na região durante o período de trabalhos.

Transporte coletivo

Linhas do corredor Arthur Bernardes (Portão): Em razão das obras no trecho, as linhas 021 – Interbairros II (Anti-horário), 023 – Inter 2 (Anti-horário) e 702 – Caiuá/Cachoeira têm desvios temporários de itinerário entre 7h30 e 18h.

Terminal Capão Raso (Capão Raso): Durante a fase de bloqueio parcial da Rua Deputado Waldemiro Pedroso (até 9/8), o acesso dos ônibus ao terminal ocorre em sistema de “pare e siga”. Na etapa de bloqueio total (de 10 a 14/8), as linhas que passam pela região terão rotas alteradas com desvios operacionais.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.