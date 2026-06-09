Trânsito em Curitiba: bloqueios simultâneos paralisam Centro e Capão Raso e mais bairros

Abaixo, confira o que muda no trânsito da capital paranaense nesta terça-feira e ao longo dos próximos dias:

Obras

Centro (BRT Leste-Oeste): Interdição da via marginal da Avenida Sete de Setembro, no sentido Praça do Japão, no trecho entre a Rua Desembargador Westphalen e o Museu Ferroviário. Em outra frente, os operários dão continuidade à execução do pavimento de concreto na faixa exclusiva dos ônibus entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Travessa da Lapa.

Impacto: O motorista que segue no sentido Praça do Japão deve realizar o desvio obrigatoriamente pela Avenida Silva Jardim.

Capão Raso: Bloqueio total no trecho da Rua André Szalbot, entre as ruas Ipiranga e Marechal Althayr Roszanniy. Os trabalhos ocorrem diariamente das 7h30 às 18h e têm previsão de durar 40 dias.

Impacto: O tráfego local está liberado apenas para moradores e comerciantes. Os demais condutores devem utilizar o desvio pelas ruas Marechal Althayr Roszanniy, Santa Mônica, Ipiranga e Jovina de Oliveira Karan.

Bloqueios e Alterações de Sentido

Centro: Bloqueio de uma das faixas de circulação da Rua Barão do Rio Branco, no trecho entre a Avenida Sete de Setembro e a Avenida Visconde de Guarapuava. A intervenção serve para serviços de correção geométrica e implantação de nova sinalização viária.

Impacto: A região opera com capacidade reduzida de pistas e haverá mudanças definitivas no sentido de circulação da via. É preciso atenção redobrada à nova sinalização implantada.

Bigorrilho: Interdição de um trecho da Rua Marechal José Bernardino Bormann, entre a Alameda Dr. Carlos de Carvalho e a Rua Olavo de Carvalho. O bloqueio ocorre para trabalhos de manutenção asfáltica e deve se estender até o dia 19 de junho, dependendo das condições climáticas.

Impacto: A via fica totalmente bloqueada para o tráfego geral, com acesso permitido apenas para moradores e comerciantes locais.

Capão Raso (Mudança de preferência): Por conta do desvio da obra de drenagem na região, a Rua Jovina de Oliveira Karan sofreu modificações importantes em sua dinâmica. O trecho entre as ruas Santa Mônica e Marechal Althayr Roszanniy passa a ter sentido duplo de circulação.

Impacto: Além do sentido duplo, a Rua Jovina de Oliveira Karan torna-se agora a via preferencial em relação à Rua Marechal Althayr Roszanniy.

Caos na Linha Verde segue

Vale relembrar ao leitor que as intervenções de longa duração associadas às trincheiras da Vila São Pedro seguem ativas sobre a Linha Verde. A região apresenta afunilamentos e desvios sinalizados que exigem velocidade reduzida e paciência, especialmente nos horários de maior movimento no início da manhã e fim da tarde.