Trânsito em Curitiba: bloqueio total em importante avenida e desvio na Linha Verde

Motoristas e passageiros do transporte coletivo que circulam pela capital paranaense enfrentam uma semana de alterações significativas no tráfego a partir desta segunda-feira, 16 de novembro de 2026. A abertura de novas frentes de pavimentação no Portão e no Santa Quitéria se soma a desvios de longa duração na Linha Verde e a mudanças definitivas de sentido implantadas nos últimos dias em bairros como Rebouças, Tarumã, São Braz e Abranches.

Bloqueios e obras que entram em vigor ou avançam hoje

Interdição total na Avenida Presidente Arthur Bernardes, no Portão

A partir desta segunda-feira (16/11), uma quadra da Avenida Presidente Arthur Bernardes, entre as ruas Irati e João José Pichet, fica totalmente bloqueada para obras de pavimentação em concreto do projeto Novo Inter 2. A previsão é que a interdição siga até o dia 18 de dezembro, restando 32 dias para a liberação do trecho. Como rota alternativa, os condutores devem utilizar a Rua Coronel Airton Plaisant, que já passou por requalificação.

Bloqueios parciais na Rua Major França Gomes, no Santa Quitéria

As equipes de manutenção urbana dão continuidade hoje (16/11) aos serviços de fresa e recape do pavimento ao longo de três trechos da Rua Major França Gomes. Na quarta (18/11) e na quinta-feira (19/11), os trabalhos se concentram entre as ruas Dom Orione e Professor Fábio de Souza, com previsão de conclusão até sexta-feira (20/11), restando quatro dias para o fim da obra caso o tempo colabore. O tráfego fluirá em meia pista nos pontos em intervenção, provocando lentidão localizada.

Novo bloqueio com desvio de ônibus do Novo Inter 2

Outra frente de obras do Novo Inter 2 inicia nesta segunda-feira (16/11) e exige o desvio das linhas do transporte coletivo pela via lenta. A intervenção tem duração estimada de 90 dias, sujeita às condições climáticas, exigindo atenção dos usuários de ônibus aos pontos provisórios e redução de velocidade dos veículos particulares na pista marginal.

Intervenções em andamento com prazo definido

Bloqueio na Rua Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas, no Capão Raso

Iniciada em 30 de outubro, a interdição para obras de infraestrutura viária tem duração prevista de 30 dias. Com 17 dias já decorridos, faltam 13 dias para a conclusão dos trabalhos. Os motoristas precisam contornar o trecho pelas ruas Marechal Althayr Roszanniy, Sebastião Pedrozo e Eponino Macuco.

Interdição das trincheiras na Rua André Szalbot, na Vila São Pedro

Em vigor desde 19 de outubro, o bloqueio total entre as ruas Ipiranga e Marechal Althayr Roszanniy permite a construção das novas trincheiras locais e tem prazo estimado de 90 dias. A obra completa hoje 28 dias de execução, restando 62 dias para o término previsto. O trânsito de passagem está impedido na quadra.

Desvio na Linha Verde, no Pinheirinho

Implantado na última terça-feira (10/11), o desvio na pista sentido sul da Linha Verde, entre as ruas Ipiranga e Sander Roberto da Cunha, direciona todo o fluxo de veículos para a via local. A medida acompanha a construção das Trincheiras da Estação Vila São Pedro, cujo cronograma global se estende até 2028, gerando retenções nos horários de pico no eixo sul da rodovia.

Bloqueios em andamento sem data de encerramento

Contenção emergencial na Rua Canal Belém, no Guabirotuba

Iniciada em 29 de outubro na marginal leste, entre as ruas Djalma Ferreira Lopes e Adão Pietnoska, a interdição serve para estabilização da margem do canal. O acesso na quadra está restrito exclusivamente a moradores, obrigando motoristas de passagem e linhas de ônibus a buscarem rotas paralelas no bairro.

Manutenção do pavimento na Rua Silveira Peixoto, no Água Verde

Desde 26 de outubro, o trecho entre a Avenida do Batel e o número 1.273 da Rua Silveira Peixoto permanece totalmente fechado para reassentamento de paralelepípedos. Apenas moradores e comerciantes têm acesso liberado, exigindo desvios pelas vias transversais do Água Verde e do Batel.

Mudanças recentes de sentido e preferência em vigor

Mão única na Rua Jaime Costa, no Rebouças

Em operação desde quinta-feira (12/11), a Rua Jaime Costa passou a ter sentido único de circulação da Rua Francisco Parolin em direção à Rua David de Camargo Souza. A alteração reorganiza o fluxo local e exige atenção redobrada à nova sinalização vertical e horizontal.

Sentido único na Rua Raphael Papa, no Tarumã

Desde terça-feira (10/11), um trecho da Rua Raphael Papa opera em mão única. A medida busca eliminar conflitos de cruzamento e dar maior fluidez ao tráfego interno do bairro.

Nova preferência nos cruzamentos com a Rodovia dos Minérios, no Abranches

Válida desde 6 de novembro, a mudança alterou a regra de preferência de tráfego em dois cruzamentos no entorno da Rodovia dos Minérios, no Abranches. Condutores habituados ao trajeto antigo devem observar as novas placas de parada obrigatória e a pintura no asfalto.

Novo sentido e preferência na Rua Adelina Ferreira Muller, no São Braz

Implantada em 5 de novembro no trecho entre as ruas Altamiro Machado e Tapiranga, a alteração transformou as duas pistas separadas por canteiro em vias de sentido único — norte (da Altamiro Machado para a Tapiranga) e sul (no sentido inverso). Além disso, a Rua Adelina Ferreira Muller passou a ter a preferência de tráfego no cruzamento com a Rua Tapiranga.