Trânsito em Curitiba: Via Vêneto tem Pare e Siga nesta terça (22)

Motoristas e passageiros do transporte coletivo que circulam por Curitiba devem ficar atentos às condições de tráfego nesta terça-feira (22). Os principais destaques do dia incluem o início de um bloqueio parcial com sistema Pare e Siga na Rua Via Vêneto, em Santa Felicidade, o último dia previsto para a interdição no Capão da Imbuia e a consolidação do sentido único na Travessa Leony Veiga, no Pinheirinho.

Além disso, o bloqueio no cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães com a Alameda Júlia da Costa, no Campina do Siqueira, foi reprogramado para esta quarta-feira (23), data em que também terão início novas interdições nos bairros Hauer e Mercês.

Manutenção em Santa Felicidade e alteração no Pinheirinho

Santa Felicidade (Rua Via Vêneto): A Rua Via Vêneto, na altura do número 794, opera com bloqueio parcial das 9h às 16h30 no sistema Pare e Siga para obras de manutenção da rede de drenagem e correção de erosão provocada por fortes chuvas. Ao final de cada dia de trabalho, a circulação é normalizada. A intervenção segue até sábado (26).

Capão da Imbuia (Rua Osmário de Lima): Esta terça-feira (22) é o último dia previsto para o bloqueio de acesso à Rua Osmário de Lima pela Rua Victório Vizinoni (continuação da Rua Governador Agamenon Magalhães) para serviços de desobstrução e requalificação da rede de drenagem pluvial.

Pinheirinho (Travessa Leony Veiga): Segue implantado o sentido único de circulação na Travessa Leony Veiga, no trecho entre a Rua João Antônio Culpi e a Rua Izaac Ferreira da Cruz, operando do trecho da João Antônio Culpi em direção à Izaac Ferreira da Cruz.

Capão Raso (Rua Professor João Mazzarotto): Esta terça-feira (22) também marca a data prevista para o término da interdição total da Rua Professor João Mazzarotto, entre a Rua Vereador Adeodato Volpi e a Rua Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas.

Obras do BRT no Centro e frentes do Novo Inter 2

Centro (Avenida Sete de Setembro): A marginal direita da Avenida Sete de Setembro prossegue com dois bloqueios para as obras do BRT Leste/Oeste: entre a Travessa da Lapa e a Praça Eufrásio Correia (previsão de 30 dias) e entre a Rua Lourenço Pinto e a Avenida Marechal Floriano Peixoto (bloqueio até a segunda semana de outubro).

O acesso é restrito a moradores, comerciantes e clientes dos hotéis da Rua Lourenço Pinto, com conversão na Travessa da Lapa liberada para retorno pela Rua Visconde de Guarapuava.

Campina do Siqueira (Rua Major Heitor Guimarães): Continua o bloqueio de duas faixas da esquerda da Rua Major Heitor Guimarães ao longo de 450 metros, no trecho entre a Alameda Princesa Isabel e a Rua Ângela Ganz (previsão de 30 dias). A faixa da direita permanece liberada para trânsito.

Capão Raso (Rua Antônio de Freitas Barbosa): Prossegue o bloqueio total entre a Rua Doutor Manoel Linhares de Lacerda e a Rua Tenente Afonso M. R. Cubas, com previsão de término em 16 de outubro.

Drenagem no Hauer e reciclagens asfálticas nos bairros

Hauer: Na Avenida Canal Belém (Marginal Oeste), o trânsito permanece totalmente bloqueado entre as ruas Coronel Antônio Ricardo dos Santos e Presidente Pádua Fleury para obras de drenagem (intervenção prevista para 30 dias).

Santa Quitéria (Rua Dom Orione): Continuam os serviços de reciclagem do pavimento em um trecho de cerca de 1.500 metros entre a Rua Delegado Trindade e a Rua Francisco Klemtz.

Barreirinha: Seguem ativas as frentes de reciclagem na Rua Platão (entre Rubens Maister e Prof. Guilherme Butler) e trechos das ruas Rubens Maister e Sílvia Gomes de Mattos (entre Platão e Savigny); na Rua Augusto dos Anjos (entre Rodolpho Nunes Pereira e Charles Darwin, ~990m); e na Rua Manoel Borba Gato (entre Charles Dickens e Flávio Dallegrave, ~570m).

Pinheirinho (Rua João Malta de Albuquerque Maranhão): Prosseguem as obras de reciclagem do asfalto em trecho de aproximadamente 340 metros entre a Rua Nossa Senhora do Sagrado Coração e a Rua João Lemos dos Santos.

Fanny e Novo Mundo: Mantêm-se ativas as frentes de reciclagem na Rua João Nogarolli (Fanny) e na Rua Alcídio Cubas (Novo Mundo), sem necessidade de bloqueio total.

Boa Vista (Estação-tubo Holanda): Manutenção nas calçadas da Rua Holanda e Avenida Paraná gera atenção e bloqueios pontuais.

Sítio Cercado (Rua Laertes Foggiato): Segue consolidado o sentido único no trecho entre a Rua Nova Aurora e a Rua Ourizona, em direção à Ourizona.