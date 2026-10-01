Trânsito em Curitiba: trecho da Avenida Arthur Bernardes muda de sentido nesta quinta (1º)

Motoristas de Curitiba precisam redobrar a atenção nesta quinta-feira (1º) com bloqueios e obras em diferentes regiões da cidade. Entre as principais alterações estão a mudança de sentido na Avenida Presidente Arthur Bernardes, novos bloqueios ligados ao Novo Inter 2 e interdições que já estão em andamento e devem permanecer por vários dias.

Novas interdições de hoje:

Santa Quitéria (Rua Professor Ulisses Vieira): A via terá bloqueio parcial nesta quinta-feira (1º), das 8h às 18h, entre a Avenida Presidente Arthur Bernardes e a Rua Curupaitis, para obras de pavimentação do Novo Inter 2. Na sexta-feira (2), a intervenção avança para a Rua Curupaitis, entre as ruas Professor Ulisses Vieira e Bocaiúva, também das 8h às 18h. Motoristas devem ficar atentos à movimentação de máquinas e operários e respeitar a sinalização.

Portão (Avenida Presidente Arthur Bernardes): A avenida passa a ter sentido único nesta quinta-feira (1º), a partir das 11h, no trecho entre as ruas Tabajaras e Tamoios. A mudança faz parte das correções geométricas das obras do Novo Inter 2. Motoristas devem ficar atentos à nova sinalização e ao sentido de circulação.

Bairro Alto (Rua Jornalista Alceu Chichorro): A via passa a ter sentido único nesta quinta-feira (1º), a partir das 11h, no trecho entre a Rua Heitor Baggio Vidal e a Rua José de Oliveira Franco. A circulação será feita no sentido da Heitor Baggio Vidal para a José de Oliveira Franco.

Continuidade de obras nos bairros

Santa Quitéria (Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes): A avenida está bloqueada entre as ruas Professor Ulisses Vieira e Bocaiúva para a continuidade das obras de pavimentação do Novo Inter 2. A interdição tem previsão de durar cerca de 45 dias. Motoristas devem seguir a sinalização e, se possível, utilizar rotas alternativas.

Cajuru (Rua Engenheiro Costa Barros): A pista lenta no sentido Terminal Centenário está bloqueada entre as ruas Roraima e Cuiabá devido a uma erosão no asfalto. A interdição é necessária para serviços de manutenção no sistema de drenagem e tem prazo estimado de uma semana, dependendo das condições climáticas. Moradores do trecho podem acessar os imóveis pela Rua Cuiabá, pela contramão, exclusivamente para esse fim.

Boa Vista (Avenida Paraná – Pista Lenta): O bloqueio na pista lenta para obras de escavação e execução de meio-fio do canteiro central foi estendido a partir desta quarta-feira (30), passando a abranger o trecho entre a Rua Estados Unidos e a Rua Desembargador Aurélio Feijó. Motoristas devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização.

Abranches (Rua Doutor Rubem Fleury da Rocha): A via passa por obras de reciclagem do pavimento no trecho entre a Rua Mateus Leme e o final da rua. Os serviços devem durar cerca de três semanas. Motoristas e pedestres devem ficar atentos à movimentação de máquinas e operários e respeitar a sinalização.

São Lourenço (Ruas Jacob Biron e Alberto Wierbiski): As duas vias passam por obras de reciclagem do pavimento. Os serviços abrangem a Jacob Biron, entre a Avenida Anita Garibaldi e a Rua Alberto Wierbiski, e a Alberto Wierbiski, entre a Rua Alberto Erthal e o fim da via. A previsão é de aproximadamente duas semanas de trabalhos.

Centro (Avenida Sete de Setembro – Pista Lenta): A pista lenta no sentido Praça do Japão está bloqueada entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Desembargador Westphalen para serviços de concretagem do BRT Leste-Oeste. A interdição começou nesta quarta-feira (30) e deve durar 10 dias. O acesso aos imóveis é mantido e o desvio passa pela Avenida Marechal Floriano Peixoto, Rua André de Barros, Rua João Negrão e Avenida Visconde de Guarapuava.

Capão Raso (Rua Professor João Mazzarotto): A via tem pontos de bloqueio parcial entre as ruas Tenente Afonso Miguel Ribeiro Cubas e Delegado Naby Paraná para obras do Novo Inter 2. Os serviços ocorrem das 7h às 17h, com a circulação mantida nos dois sentidos e a interdição variando conforme o lado da via em obras. A previsão é de que a operação siga até o fim de outubro, dependendo das condições climáticas.

Barreirinha (Ruas Sêneca, Matias Camienski e Averrões): As três vias passam por obras de reciclagem do pavimento. Motoristas devem redobrar a atenção à sinalização e à movimentação de máquinas e operários durante os trabalhos.

Novo Mundo (Rua das Sabiás): A rua está bloqueada para obras do Novo Inter 2. Motoristas podem utilizar as ruas Adalberto Scherer e Professor Lício de Lima como alternativas. A previsão é de que a intervenção dure cerca de 30 dias, dependendo das condições climáticas.

Capão Raso (Rua Jovina de Oliveira Karan): A via passou a operar em sentido duplo entre as ruas Santa Mônica e Marechal Althayr Roszanniy em 23 de setembro, como parte das alterações necessárias para a continuidade das obras da Trincheira Vila São Pedro. No cruzamento com a Marechal Althayr Roszanniy, a preferência é da Marechal.

Capão Raso (Rua José Gomes de Abreu): A via tem bloqueio parcial entre as ruas São Judas Tadeu e Fernandes Vieira para obras de pavimentação e alargamento. A faixa da esquerda fica bloqueada por cerca de 30 dias, principalmente das 7h às 18h, com liberação à noite na maior parte do período. Em alguns dias, pode haver bloqueio total da faixa.

Capão Raso (Rua Antônio Freitas Barbosa): Dois trechos da via estão bloqueados para o andamento das obras do Novo Inter 2. A interdição entre as ruas Delegado Naby Paraná e Vereador Adeodato Volpi começou em 24 de setembro, enquanto o trecho entre Adeodato Volpi e Pedro Américo foi bloqueado a partir de 25 de setembro. Os dois bloqueios têm previsão de duração de cerca de 30 dias.

Capão da Imbuia (Rua Osmário de Lima): O acesso pela esquina com a Rua Victório Vizinoni está parcialmente liberado, mas o local continua em obras de desobstrução e requalificação da drenagem. A liberação total está prevista para a próxima semana. Motoristas devem redobrar a atenção devido à presença de operários.