Trânsito em Curitiba tem bloqueios na tarde desta sexta-feira

O motorista que se prepara para pegar voltar para casa no fim de tarde desta sexta-feira (16) deve encarar um trânsito que exige paciência e rotas alternativas em diferentes regiões de Curitiba.

Além dos gargalos tradicionais do fluxo de pico rumo aos bairros, obras de pavimentação e intervenções do transporte coletivo alteram a circulação de vias importantes.

Confira alguns pontos com interdições nesta sexta:

Cajuru (Obras sob a BR-277): Quem circula pelo Cajuru deve redobrar os cuidados na Rua Atílio Pioto, que conta com bloqueio parcial na área sob o viaduto da BR-277 para obras de melhoria no pavimento até o fim do dia.

Quem circula pelo Cajuru deve redobrar os cuidados na Rua Atílio Pioto, que conta com bloqueio parcial na área sob o viaduto da BR-277 para obras de melhoria no pavimento até o fim do dia. Alto Boqueirão (Máquinas na pista): O tráfego de máquinas e operários altera a rotina das ruas Cidade de Figueira (entre a Eduardo Pinto da Rocha e a Nelson José Lauthart) e Expedicionário Bruno Estrifica (após a Rua 5 de Maio Dia do Expedicionário). O trecho passa por reciclagem e recuperação do asfalto.

O tráfego de máquinas e operários altera a rotina das ruas Cidade de Figueira (entre a Eduardo Pinto da Rocha e a Nelson José Lauthart) e Expedicionário Bruno Estrifica (após a Rua 5 de Maio Dia do Expedicionário). O trecho passa por reciclagem e recuperação do asfalto. Mercês (Novo Inter 2): Segue a interdição parcial na faixa da esquerda da Rua Alcides Munhoz, no trecho entre a Rua Jacarezinho e a Avenida Manoel Ribas. O acesso aos estabelecimentos de saúde da região está mantido, mas o afunilamento de pista pede cautela.

Segue a interdição parcial na faixa da esquerda da Rua Alcides Munhoz, no trecho entre a Rua Jacarezinho e a Avenida Manoel Ribas. O acesso aos estabelecimentos de saúde da região está mantido, mas o afunilamento de pista pede cautela. Bacacheri: Para quem vai esticar o expediente ou circular mais tarde, a Avenida Prefeito Erasto Gaertner e ruas do entorno recebem, a partir das 23h, a 5ª Corrida Santos Dumont – CINDACTA II, que reunirá cerca de mil atletas.

Bloqueios no fim de semana

Se você tem compromissos agendados para o fim de semana, fique atento aos eventos esportivos, religiosos e obras programadas:

Centro Cívico (7h às 11h): A corrida The Hardest Run vai reunir cerca de 18 mil pessoas com largada na Praça Nossa Senhora da Salete. Haverá bloqueios na Avenida Cândido de Abreu e em vias importantes como Inácio Lustosa, Mateus Leme, Albano Reis e Marechal Hermes.

A corrida The Hardest Run vai reunir cerca de 18 mil pessoas com largada na Praça Nossa Senhora da Salete. Haverá bloqueios na e em vias importantes como Inácio Lustosa, Mateus Leme, Albano Reis e Marechal Hermes. Jardim das Américas (Acesso à BR-277): A alça de acesso à BR-277 (sentido Litoral), próxima à Frigelar, estará bloqueada por conta de obras da concessionária EPR Litoral Pioneiro. O acesso pela Rua Alete Dacheaux Stori fica interditado, e o desvio deverá ser feito pelas ruas Dr. Bronislau Ostoja Roguski, Frei Francisco de Mont’Alverne, República Islâmica do Irã e Jorge Gomes Rosa.

A alça de acesso à BR-277 (sentido Litoral), próxima à Frigelar, estará por conta de obras da concessionária EPR Litoral Pioneiro. O acesso pela Rua Alete Dacheaux Stori fica interditado, e o desvio deverá ser feito pelas ruas Dr. Bronislau Ostoja Roguski, Frei Francisco de Mont’Alverne, República Islâmica do Irã e Jorge Gomes Rosa. Umbará (10h às 12h30): Alterações na circulação durante a Procissão da Festa dos Motoristas, afetando trechos das ruas Nicola Pellanda, Eduardo Pinto da Rocha, Miguel Ângelo Pellanda e Estrada do Ganchinho.

Alterações na circulação durante a Procissão da Festa dos Motoristas, afetando trechos das ruas Nicola Pellanda, Eduardo Pinto da Rocha, Miguel Ângelo Pellanda e Estrada do Ganchinho. Bacacheri (A partir das 9h): Passeio ciclístico Pedala Tour Matinal Kids altera o trânsito no entorno do Parque Bacacheri.

Passeio ciclístico Pedala Tour Matinal Kids altera o trânsito no entorno do Parque Bacacheri. Centro (10h às 16h): A Avenida Luiz Xavier e a Rua Voluntários da Pátria, na região da Praça Osório, terão restrições para a realização do evento Domingo no Centro.