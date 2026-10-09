Trânsito em Curitiba na tarde desta sexta tem desvios e obras em vários bairros

A partir desta sexta-feira, a canaleta da Avenida República Argentina conta com um desvio entre as ruas Carlos Dietzsch e Sylvio Zeny devido às obras do Novo Inter 2. Os ônibus passam a trafegar pela via lenta, e a intervenção deve durar oito dias, exigindo atenção constante dos motoristas. Ainda na mesma região, o cruzamento das ruas Tabajaras e Vital Brasil permanece com bloqueio total até o final desta sexta-feira para a continuidade dos trabalhos.

Pavimentação no Bairro Alto

Os serviços de reciclagem do pavimento ocupam uma faixa nas ruas das Seringueiras, dos Coqueiros, Maracatiara, Jarana, Araçalina e Guaramirim. Os trabalhos foram iniciados nesta semana e a circulação é mantida apenas pela faixa disponível. A previsão é que a movimentação de máquinas e operários no local continue por cerca de mais sete dias, terminando na próxima semana.

Mudanças de sentido e rotatórias

No Bairro Alto, a Rua Jornalista Alceu Chichorro já opera com sentido único de circulação no trecho da Rua Heitor Baggio Vidal em direção à Rua José de Oliveira Franco. Já no Jardim Social, o cruzamento da Avenida Presidente Washington Luiz com a Rua Manoel Correia de Freitas passou a funcionar como rotatória. A preferência é dos veículos que já circulam no seu interior, exigindo redução de velocidade e estrita observação da nova sinalização.

Programação e impactos para os próximos dias

Eventos no fim de semana e feriado

O domingo (11) terá restrições pontuais para a realização de eventos esportivos e culturais. No Bacacheri, a Avenida Prefeito Erasto Gaertner e vias adjacentes terão bloqueios e trânsito compartilhado das 6h às 12h. No Santo Inácio, as vias próximas ao Parque Barigui recebem uma corrida de rua das 5h às 10h. Durante a tarde, das 15h às 22h, as ruas próximas ao Estádio Durival de Britto e Silva, no Jardim Botânico, devem apresentar lentidão devido à expectativa de um público de dez mil pessoas. Na segunda-feira (12), feriado nacional, estão previstas uma carreata e um passeio ciclístico na região da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Uberaba, ao longo do dia, além de um evento infantil no Salão de Atos do Parque Barigui, das 14h às 18h.

Bloqueios em rodovias e avenidas

Ainda no domingo, no Jardim das Américas, a alça de acesso à BR-277 próxima ao Super Muffato ficará interditada para obras da concessionária EPR Litoral Pioneiro, bloqueando o acesso ao bairro pela Rua Ana Berta Roskamp durante todo o dia. Já na terça-feira (13), a via lenta da Avenida Paraná, no Boa Vista, terá bloqueio total no sentido Santa Cândida, entre as ruas Estados Unidos e Desembargador Aurélio Feijó. O desvio será feito pela Avenida Estados Unidos e Rua Canadá, e a obra tem duração prevista de uma semana.

Novas operações de trânsito

A partir de terça-feira (13), às 11h, a Rua Roberto Dala Barba, no Sítio Cercado, passa a ter sentido único em direção à Rua Julia Fecci Mello. No mesmo dia e na quarta-feira (14), o cruzamento das ruas Pedro Collere e Vital Brasil, no Portão, operará no sistema pare e siga, com circulação alternada, para viabilizar mais uma etapa das obras do Novo Inter 2 na região.