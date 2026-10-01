Vai pegar o trânsito de Curitiba na tarde desta quinta? Veja onde há bloqueios

A tarde desta quinta-feira (1) registra bloqueios e intervenções viárias em diferentes regiões de Curitiba, impactando os motoristas que retornam para casa. As mudanças envolvem frentes de pavimentação, intervenções de drenagem e obras estruturais para o transporte coletivo.

Obras do BRT bloqueiam via lenta da Avenida Sete de Setembro no Centro

Data: Desde quarta-feira (30)

Desde quarta-feira (30) Local: Avenida Sete de Setembro (sentido Praça do Japão), entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Desembargador Westphalen, Centro

Avenida Sete de Setembro (sentido Praça do Japão), entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Desembargador Westphalen, Centro Duração prevista: 10 dias

10 dias Resumo do impacto: A via lenta está totalmente bloqueada para serviços de concretagem do BRT Leste-Oeste, com acesso mantido apenas para os imóveis da quadra. O desvio oficial indicado aos condutores é feito pela Avenida Marechal Floriano Peixoto, Rua André de Barros, Rua João Negrão e Avenida Visconde de Guarapuava.

Requalificação do Novo Inter 2 altera circulação no Portão e Santa Quitéria

Data: A partir desta quinta-feira (1º)

A partir desta quinta-feira (1º) Local: Avenida Presidente Arthur Bernardes e Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes, bairros Portão e Santa Quitéria

Avenida Presidente Arthur Bernardes e Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes, bairros Portão e Santa Quitéria Duração prevista: Cerca de 45 dias para a interdição total na Arthur da Silva Bernardes

Cerca de 45 dias para a interdição total na Arthur da Silva Bernardes Resumo do impacto: A Avenida Presidente Arthur Bernardes passa a operar em sentido único de circulação no trecho entre as ruas Tabajaras e Tamoios devido a correções geométricas. Paralelamente, a Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes segue totalmente bloqueada entre a Rua Professor Ulisses Vieira e a Rua Bocaiúva para continuidade das obras de pavimentação, exigindo rotas alternativas.

Obras do BRT estendem bloqueio na Avenida Paraná no Boa Vista

Data: Desde quarta-feira (30)

Desde quarta-feira (30) Local: Avenida Paraná, entre a Rua Estados Unidos e a Rua Desembargador Aurélio Feijó, Boa Vista

Avenida Paraná, entre a Rua Estados Unidos e a Rua Desembargador Aurélio Feijó, Boa Vista Duração prevista: Sem prazo final divulgado

Sem prazo final divulgado Resumo do impacto: O bloqueio da pista lenta foi ampliado para dar continuidade aos serviços de escavação e execução de meio-fio do canteiro central, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

Erosão bloqueia pista lenta da Engenheiro Costa Barros no Cajuru

Data: Desde terça-feira (29)

Desde terça-feira (29) Local: Rua Engenheiro Costa Barros (sentido Terminal Centenário), entre as ruas Roraima e Cuiabá, Cajuru

Rua Engenheiro Costa Barros (sentido Terminal Centenário), entre as ruas Roraima e Cuiabá, Cajuru Duração prevista: Cerca de uma semana, dependendo das condições climáticas

Cerca de uma semana, dependendo das condições climáticas Resumo do impacto: O trecho está interditado por causa de uma erosão no asfalto que exige manutenção na drenagem. O acesso local para moradores do segmento bloqueado é feito pela Rua Cuiabá, operando na contramão estritamente para ingressar nos imóveis.

Mudanças em Processo de Implantação

Obras de reciclagem viária alteram tráfego no São Lourenço

Início: Desde terça-feira (29)

Desde terça-feira (29) Prazo restante: 12 dias para a conclusão (duração total de duas semanas)

12 dias para a conclusão (duração total de duas semanas) Local: Ruas Jacob Biron (entre a Avenida Anita Garibaldi e a Rua Alberto Wierbiski) e Alberto Wierbiski (entre a Rua Alberto Erthal e o fim da via), São Lourenço

Ruas Jacob Biron (entre a Avenida Anita Garibaldi e a Rua Alberto Wierbiski) e Alberto Wierbiski (entre a Rua Alberto Erthal e o fim da via), São Lourenço Resumo do impacto: As vias passam por reciclagem no pavimento e operam de forma compartilhada com maquinário pesado e equipes de operários.

Pavimentação restringe trânsito na Doutor Rubem Fleury da Rocha no Abranches

Início: Desde terça-feira (29)

Desde terça-feira (29) Prazo restante: 19 dias para a conclusão (duração total de três semanas)

19 dias para a conclusão (duração total de três semanas) Local: Rua Doutor Rubem Fleury da Rocha, da Rua Mateus Leme até o final da via, Abranches

Rua Doutor Rubem Fleury da Rocha, da Rua Mateus Leme até o final da via, Abranches Resumo do impacto: Os serviços de reciclagem do pavimento afetam o fluxo de motoristas e pedestres, que devem redobrar os cuidados com a movimentação de operários e máquinas.

Pavimentação do Novo Inter 2 restringe trânsito em Santa Quitéria

Início: Inicia na sexta-feira (02)

Inicia na sexta-feira (02) Prazo restante: 1 dia para o início da primeira etapa

1 dia para o início da primeira etapa Local: Rua Professor Ulisses Vieira (entre a Avenida Presidente Arthur Bernardes e a Rua Curupaitis) e Rua Curupaitis (entre a Rua Professor Ulisses Vieira e a Rua Bocaiúva), Santa Quitéria

Rua Professor Ulisses Vieira (entre a Avenida Presidente Arthur Bernardes e a Rua Curupaitis) e Rua Curupaitis (entre a Rua Professor Ulisses Vieira e a Rua Bocaiúva), Santa Quitéria Duração prevista: Intervenções pontuais nesta sexta-feira (2/10) e no sábado (3/10), das 8h às 18h

Intervenções pontuais nesta sexta-feira (2/10) e no sábado (3/10), das 8h às 18h Resumo do impacto: Bloqueio parcial em etapas para pavimentação do Novo Inter 2. Na sexta-feira, a interdição atinge a Rua Professor Ulisses Vieira; no sábado, o bloqueio migra para a Rua Curupaitis, com apoio de agentes de trânsito na orientação do fluxo.

Retirada de lombada altera tráfego no Campo de Santana

Início: Inicia na sexta-feira (02)

Inicia na sexta-feira (02) Prazo restante: 1 dia para o início

1 dia para o início Local: Estrada Delegado Bruno de Almeida (altura do número 5420), Campo de Santana

Estrada Delegado Bruno de Almeida (altura do número 5420), Campo de Santana Duração prevista: Sexta-feira (2/10), das 9h às 12h (três horas de duração)

Sexta-feira (2/10), das 9h às 12h (três horas de duração) Resumo do impacto: O trecho funcionará em sistema de meia pista durante a remoção da lombada, com possibilidade de alteração conforme as condições climáticas.