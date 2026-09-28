Trânsito em Curitiba: semana inicia com novos bloqueios no Campina do Siqueira e Boa Vista

Motoristas e passageiros do transporte coletivo de Curitiba devem ficar atentos às alterações no tráfego nesta segunda-feira (28). Os principais destaques do dia incluem o início do bloqueio na pista lenta da Avenida Paraná (Boa Vista) para obras no canteiro central e a implantação do bloqueio no cruzamento da Alameda Júlia da Costa com a Rua Major Heitor Guimarães (Campina do Siqueira).

Os eventos de fim de semana (corridas de rua, caminhada, shows na Arena da Baixada e Pedreira Leminski, procissão e eventos religiosos no Centro e Centro Cívico) já foram totalmente concluídos e as vias liberadas.

Novidades de hoje: bloqueio no Boa Vista e novo trecho no Campina do Siqueira

Boa Vista (Avenida Paraná – Pista Lenta): Tem início nesta segunda-feira o bloqueio da pista lenta no sentido Santa Cândida, no trecho entre a Rua Estados Unidos e a Rua Holanda. A interdição é necessária para obras de escavação e instalação de meio-fio no canteiro central. O trânsito é desviado para a Rua Estados Unidos. O acesso a moradores é mantido com orientação local e há movimentação intensa de máquinas e retroescavadeiras nas proximidades da estação-tubo Holanda.

Campina do Siqueira (Alameda Júlia da Costa x Rua Major Heitor Guimarães): Começa nesta segunda-feira o bloqueio no cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães com a Alameda Júlia da Costa para as obras do Novo Inter 2 (interdição prevista para 30 dias). O acesso à Rua Hugo Kinzelman é mantido e a rota alternativa recomendada é a Alameda Princesa Isabel.

Intervenções do Novo Inter 2, BRT e drenagem em andamento

Capão Raso (Rua Antônio Freitas Barbosa): Prosseguem os bloqueios para o Novo Inter 2 em três trechos: entre a Rua Delegado Naby Paraná e a Rua Vereador Adeodato Volpi (desde 24/9); entre a Rua Vereador Adeodato Volpi e a Rua Pedro Américo (desde 25/9); e entre a Rua Dr. Manoel Linhares de Lacerda e a Rua Tenente Afonso Miguel Ribeiro Cubas. Todos com previsão de 30 dias de duração.

Capão Raso (Rua José Gomes de Abreu): Segue o bloqueio parcial da faixa da esquerda entre a Rua São Judas Tadeu e a Rua Fernandes Vieira (das 7h às 18h) para obras de pavimentação e alargamento (duração estimada de 30 dias).

Novo Mundo (Rua das Sabiás): A via continua totalmente interditada para o avanço das obras do Novo Inter 2 (previsão de 30 dias). Rotas alternativas: Rua Adalberto Scherer e Rua Professor Lício de Lima.

Hauer (Rua Prof. João Soares Barcelos): Mantido o bloqueio total entre a Rua Waldemar Kost e a Rua Alcino Guanabara para o Novo Inter 2 (previsão de 60 dias). Ônibus desviados pela Rua Isaías Régis de Miranda; desvio recomendado via Rua Irmã Flávia Borlet.

Mercês (Rua Prof.ª Rosa Saporski x Rua Solimões): Prossegue a interdição do cruzamento (~10 dias para o Novo Inter 2), além do bloqueio no trecho da Rosa Saporski entre a Rua Solimões e a Rua Dr. Roberto Barrozo.

Campina do Siqueira (Rua Major Heitor Guimarães): Continua o bloqueio de duas faixas da esquerda ao longo de 450 metros entre a Alameda Princesa Isabel e a Rua Ângela Ganz (previsão de 30 dias). A faixa da direita permanece liberada.

Centro (Avenida Sete de Setembro): A marginal direita prossegue com dois bloqueios para as obras do BRT Leste/Oeste: entre a Travessa da Lapa e a Praça Eufrásio Correia (previsão de 30 dias) e entre a Rua Lourenço Pinto e a Avenida Marechal Floriano Peixoto (bloqueio até a segunda semana de outubro).

Hauer (Avenida Canal Belém – Marginal Oeste): Permanece o bloqueio total entre a Rua Coronel Antônio Ricardo dos Santos e a Rua Presidente Pádua Fleury para obras de drenagem (previsão de 30 dias).

Capão da Imbuia (Rua Osmário de Lima x Rua Victório Vizinoni): Acesso parcialmente liberado enquanto seguem os trabalhos de requalificação da rede de drenagem pluvial, com previsão de liberação total no decorrer desta semana.

Capão Raso (Rua Jovina de Oliveira Karan): Mantido o sentido duplo no trecho entre a Rua Santa Mônica e a Rua Marechal Althayr Roszanniy (obras da Trincheira Vila São Pedro).

Reciclagem asfáltica e alterações viárias consolidadas

Santa Quitéria (Rua Dom Orione): Obras de reciclagem do pavimento continuam no trecho de 1.500 metros entre a Rua Delegado Trindade e a Rua Francisco Klemtz.

Barreirinha: Seguem ativas as frentes de reciclagem na Rua Platão, trechos das ruas Rubens Maister e Sílvia Gomes de Mattos, Rua Augusto dos Anjos (~990m) e Rua Manoel Borba Gato (~570m).

Pinheirinho: Segue a reciclagem na Rua João Malta de Albuquerque Maranhão (~340m). Continua consolidado o sentido único na Travessa Leony Veiga (da Rua João Antônio Culpi em direção à Rua Izaac Ferreira da Cruz).

Fanny e Novo Mundo: Trabalhos de reciclagem na Rua João Nogarolli (Fanny) e na Rua Alcídio Cubas (Novo Mundo) continuam sem bloqueio total da pista.

Sítio Cercado (Rua Laertes Foggiato): Mantido o sentido único de circulação no trecho entre a Rua Nova Aurora e a Rua Ourizona, em direção à Ourizona.