Trânsito em Curitiba: quinta (15) tem bloqueio de ruas e obras que alteram rotas de ônibus

Motoristas e pedestres que circulam pela capital nesta quinta-feira (15) enfrentam novas interdições, com destaque para o início das obras do Novo Inter 2 na Rua Alcides Munhoz e o bloqueio na via de acesso ao Parque Náutico, exigindo desvios e atenção redobrada no tráfego urbano.

Confira, a seguir, os principais pontos de intervenção na capital:

Obras

Bloqueio na Rua Alcides Munhoz

Localizada nas Mercês, a via apresenta bloqueio parcial na faixa da esquerda a partir desta quinta-feira, às 9h30, entre a Rua Jacarezinho e a Avenida Manoel Ribas, para a realização de obras do Novo Inter 2, com acesso mantido ao Centro Hospitalar Nossa Saúde e ao Espaço É Preciso Saber Viver, tendo duração prevista de cerca de 90 dias.

Obras de drenagem na Rua Catarina Scotti

Situada no Novo Mundo, em frente ao Terminal do Capão Raso, a via passa por intervenções de drenagem a partir desta quinta-feira, com circulação de veículos e ônibus mantida, mas sujeita a interferências devido à movimentação de máquinas, trabalhadores e pedestres, com duração estimada de cerca de 15 dias, dependendo das condições climáticas.

Bloqueio na Avenida Marechal Floriano Peixoto

No Boqueirão, a via de acesso ao Parque Náutico registra bloqueio total desde quarta-feira para a realização de obras de drenagem e implantação de travessia entre lagoas, exigindo que motoristas busquem rotas alternativas e fiquem atentos à sinalização, com duração prevista de cerca de uma semana.

Obras de drenagem na Rua Mariano Augusto da Luz

Localizada no Uberaba, entre as ruas Abóbora e Delourdes Loiola de Paula, a via possui interdição total para serviços de drenagem iniciados na terça-feira, com acesso local permitido exclusivamente para moradores da região, tendo duração prevista de cerca de três dias.

Ampliação de galeria pluvial na Rua Pastor David Koop

Situada no Boqueirão, a via apresenta bloqueio parcial das 9h às 17h para obras de ampliação da rede de águas pluviais iniciadas na terça-feira, com trânsito compartilhado com maquinário e operários e duração estimada de cerca de uma semana.

Obras de drenagem na Rua Toni Buso

No Parolin, entre a Avenida Presidente Kennedy e o fim da via, a rua registra bloqueio parcial das 9h às 16h30 para ampliação da rede de galeria de águas pluviais iniciadas na terça-feira, exigindo cautela na circulação, com duração prevista de cerca de duas semanas.

Obras de reciclagem de pavimento na Rua João Batista Burbello

Localizada no Tatuquara, no trecho entre a Rua Faustino Raimundo Pellanda e o fim da via, a via registra movimentação de máquinas e trabalhadores com serviços iniciados em 9 de outubro, tendo duração prevista de cerca de uma semana.

Obras de pavimentação do Novo Inter 2 na Avenida Presidente Arthur Bernardes

Situada no Santa Quitéria, entre as ruas Professor Ulisses Vieira e Bocaiúva, a via permanece totalmente bloqueada desde 30 de setembro para a continuidade dos serviços, restando 31 dias para o encerramento do prazo estimado de 45 dias.

Intervenções de macrodrenagem na Alameda Doutor Carlos de Carvalho

Localizada no Campina do Siqueira, entre as ruas Lourenço Gbur e Abrão Lerner, a via apresenta interdição diária das 9h às 16h30 iniciada em 5 de outubro, restando 0 dias para o término do prazo previsto para 15 de outubro.

Obras de implantação de galeria celular na Rua Alberto Cominese

Situada no Tatuquara, na região da ponte, a via segue com bloqueio total iniciado em 6 de outubro devido à erosão na cabeceira, restando 38 dias para o cumprimento do período total de 45 dias de interdição.

Obras de reciclagem no Bairro Alto

Conjunto de vias formado pelas ruas das Seringueiras, dos Coqueiros, Maracatiara, Jarana, Araçalina e Guaramirim apresenta ocupação de faixa por equipes e máquinas desde 6 de outubro, com encerramento previsto para a semana seguinte.

Obras de reciclagem no Abranches

Na Rua Doutor Rubem Fleury da Rocha, no trecho da Mateus Leme até o final, os serviços iniciados em 29 de setembro seguem com trânsito sob atenção, restando cerca de 10 dias para a conclusão das três semanas previstas.

Obras de reciclagem no São Lourenço

As ruas Jacob Biron e Alberto Wierbiski mantêm o trânsito compartilhado com maquinário desde 29 de setembro, restando aproximadamente 1 dia para o fim do prazo de duas semanas.

Obras de reciclagem na Barreirinha

As ruas Sênica, Matias Camienski e Averrões seguem com trabalhos nas pistas desde 28 de setembro, exigindo atenção redobrada aos operários.

Obras de alargamento na Rua Professor João Mazzarotto

No Capão Raso, entre a Tenente Afonso Miguel Ribeiro Cubas e a Delegado Naby Paraná, a via apresenta bloqueios parciais diários das 7h às 17h iniciados em 28 de setembro, restando cerca de 21 dias para o término em outubro.

Obras de alargamento na Rua José Gomes de Abreu

No Capão Raso, entre as ruas São Judas Tadeu e Fernandes Vieira, a faixa da esquerda segue bloqueada das 7h às 18h desde 25 de setembro, restando cerca de 17 dias para completar o período de 30 dias.

Obras de drenagem na Rua Engenheiro Costa Barros

No Cajuru, a pista lenta no sentido Terminal Centenário permanece bloqueada entre as ruas Roraima e Cuiabá desde 29 de setembro para reparo de erosão, com prazo estimado de uma semana já encerrado, mas sob monitoramento dependendo do clima.

Obras de escavação na Avenida Paraná

No Boa Vista, a pista lenta no sentido Santa Cândida permanece com bloqueio estendido desde o final de setembro entre as ruas Estados Unidos e Desembargador Aurélio Feijó para execução de meio-fio e canteiro central.

Bloqueios

Interdição na Avenida Paraná

Localizada no Boa Vista, na pista lenta no sentido Santa Cândida, entre as ruas Estados Unidos e Desembargador Aurélio Feijó, há bloqueio total desde a terça-feira para o andamento de obras de requalificação de calçadas no entorno da estação-tubo Holanda, com desvio indicado feito pela Avenida Estados Unidos e pela Rua Canadá, e duração prevista de uma semana.

Interdições do Novo Inter 2 no Portão

No cruzamento das ruas Tabajaras e Vital Brasil, o trânsito encontra-se totalmente bloqueado de 13 a 16 de outubro para dar continuidade às intervenções estruturais da região, com migração posterior para o sistema pare e siga nos dias 19 e 20 de outubro no cruzamento com a Rua Pedro Collere.

Transporte Coletivo

Desvio na canaleta da Avenida República Argentina

Situada no Portão, entre as ruas Carlos Dietzsch e Sylvio Zeny, a canaleta exclusiva encontra-se bloqueada para as obras do Novo Inter 2, obrigando os ônibus a trafegarem temporariamente pela pista lenta mista e gerando retenção no tráfego local, com duração prevista de 90 dias iniciados em 9 de outubro, restando 85 dias.

Mudanças de Sentido

Novo sentido único na Rua Roberto Dala Barba

Localizada no Sítio Cercado, no trecho da Rua Ana Maria Foggiatto Roda em direção à Rua Julia Fecci Mello, a via passa a operar em sentido único de circulação desde a terça-feira, exigindo atenção dos motoristas à nova sinalização implantada.

Novo sentido único na Rua Jornalista Alceu Chichorro

No Bairro Alto, a via opera em sentido único definitivo de tráfego no trecho da Rua Heitor Baggio Vidal em direção à Rua José de Oliveira Franco desde 8 de outubro.

Nova rotatória no Jardim Social

O cruzamento da Avenida Presidente Washington Luiz com a Rua Manoel Correia de Freitas funciona de maneira definitiva como rotatória desde 7 de outubro, priorizando os veículos que já circulam em seu interior.

Nova rotatória no São Lourenço

A intersecção das ruas Francisco Krainski e José Brusamolin opera com nova geometria e preferencial definida desde 5 de outubro.

Sentido único na Avenida Presidente Arthur Bernardes

No Portão, o trecho entre as ruas Tabajaras e Tamoios mantém o fluxo em sentido único de circulação de forma definitiva desde 1 de outubro.