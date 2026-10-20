Vai pegar o trânsito em Curitiba? Confira onde há bloqueios nesta terça

As intervenções viárias desta terça-feira (20) exigem atenção de motoristas que circulam por Curitiba no horário de pico da tarde. Com o avanço de importantes frentes de obras na cidade, vias de grande fluxo registram bloqueios totais e parciais, impactando rotinas de deslocamento e exigindo o uso de rotas alternativas para quem retorna para casa.

Bloqueio parcial para o Novo Inter 2 no Mercês

A Rua Alcides Munhoz registra bloqueio parcial na faixa da esquerda, entre a Rua Jacarezinho e a Avenida Manoel Ribas, para a execução de trabalhos vinculados ao projeto do Novo Inter 2. Iniciada na última quinta-feira (15), a intervenção tem previsão de duração de cerca de 90 dias, dependendo das condições climáticas. O acesso ao Centro Hospitalar Nossa Saúde e ao Espaço É Preciso Saber Viver é mantido, mas condutores devem buscar caminhos alternativos. Faltam 85 dias para o término previsto da obra.

Recuperação de pavimento no Alto Boqueirão

A Rua Expedicionário Bruno Estrifica passa por serviços de reciclagem e recuperação do pavimento no trecho localizado após o cruzamento com a Rua 5 de Maio Dia do Expedicionário, com início registrado na última quinta-feira (15). Além disso, os serviços avançaram na Rua Cidade de Figueira, entre as ruas Eduardo Pinto da Rocha e Nelson José Lauthart, a partir de sexta-feira (16). A previsão de duração é de cerca de 10 dias em cada via. Faltam 5 dias para a conclusão das frentes de serviço no Alto Boqueirão, exigindo atenção com a movimentação de maquinário pesado e trabalhadores.

Obras de drenagem no Novo Mundo

A Rua Catarina Scotti, situada em frente ao Terminal do Capão Raso, recebe obras de drenagem desde a última quinta-feira (15). Embora a circulação de veículos particulares e ônibus seja mantida na região, há interferências pontuais no fluxo devido à presença de operários e equipamentos. A estimativa é de que os trabalhos durem cerca de 15 dias, restando 10 dias para a finalização.

Bloqueios

Interdição na Rua Ulisses Vieira afeta ligação do Vila Izabel

A partir desta terça-feira (20), a Rua Ulisses Vieira está com bloqueio total no sentido Santa Quitéria/Portão, compreendido entre a Avenida Presidente Arthur Bernardes e a Rua Tabajaras, para a implantação de melhorias do Novo Inter 2. O fluxo no sentido contrário segue liberado. A duração estimada da intervenção é de aproximadamente 90 dias, sujeita a variações conforme o clima, restando 90 dias para a conclusão.

Bloqueio total na Rua André Szalbot no Capão Raso

Também a partir desta terça-feira (20), a Rua André Szalbot, no trecho entre a Rua Ipiranga e a Rua Marechal Althayr Roszanniy, tem bloqueio total para obras de drenagem ligadas à trincheira da Estação Vila São Pedro. Os bloqueios têm previsão de 90 dias, restando 90 dias no cronograma. Como rota alternativa, os motoristas devem utilizar as ruas Santa Mônica, Jovina de Oliveira Karam e Marechal Althayr Roszanniy. Em etapa posterior, as intervenções seguirão pela Rua Santa Mônica.

Acesso ao Parque Náutico bloqueado no Boqueirão

A via de acesso ao Parque Náutico, localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, está totalmente bloqueada desde a última quarta-feira (14) para obras de drenagem e implantação de travessia entre lagoas. O prazo estimado de interdição é de cerca de uma semana, dependendo das condições meteorológicas, restando 1 dia para a liberação da via.