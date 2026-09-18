Trânsito em Curitiba: obras no Barreirinha e intervenções em bairros alteram trânsito nesta sexta (18)

Motoristas e passageiros do transporte coletivo que circulam por Curitiba devem ficar atentos às alterações no tráfego nesta sexta-feira (18). Os destaques do dia incluem a previsão de conclusão das obras na ponte da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), o andamento da reciclagem do pavimento na Rua Dom Orione, no Santa Quitéria, além da continuidade do bloqueio parcial na Rua Major Heitor Guimarães..

Reta final na CIC, nova reciclagem no Santa Quitéria e obras no Pinheirinho

Barreirinha (Rua Platão, Rua Augusto dos Anjos e Rua Manoel Borba Gato): A partir desta sexta-feira (18), passam por obras de reciclagem do pavimento a Rua Platão (entre as ruas Rubens Maister e Professor Guilherme Butler) e trechos das ruas Rubens Maister e Sílvia Gomes de Mattos (entre a Rua Platão e a Rua Savigny), somando cerca de 340 metros de extensão.

No mesmo bairro, a Rua Augusto dos Anjos segue em reciclagem do pavimento em um trecho de aproximadamente 990 metros entre a Rua Rodolpho Nunes Pereira e a Rua Charles Darwin, e a Rua Manoel Borba Gato continua em obras ao longo de 570 metros entre as ruas Charles Dickens e Mustaphá Francisco Lemes.

Cidade Industrial de Curitiba (CIC): A Rua Gerhard Ens permanece totalmente bloqueada na esquina com a Rua Deputado Ernesto Moro Redeschi para a reconstrução das cabeceiras e da ponte de madeira local. A previsão é de que os reparos sejam concluídos até esta sexta-feira (18), a depender das condições climáticas.

Santa Quitéria (Rua Dom Orione): Seguem os serviços de reciclagem do pavimento na Rua Dom Orione, em um trecho de cerca de 1.500 metros entre a Rua Delegado Trindade e a Rua Francisco Klemtz, iniciados nesta quinta-feira (17). A intervenção pode provocar bloqueios temporários e alterações no fluxo local.

Pinheirinho (Rua João Malta de Albuquerque Maranhão): Prosseguem as obras de reciclagem do asfalto na Rua João Malta de Albuquerque Maranhão, em uma extensão de aproximadamente 340 metros entre a Rua Nossa Senhora do Sagrado Coração e a Rua João Lemos dos Santos.

Intervenções do Novo Inter 2 no Campina do Siqueira, Portão e Capão Raso

Campina do Siqueira (Major Heitor Guimarães): Continua o bloqueio de duas faixas da esquerda da Rua Major Heitor Guimarães ao longo de 450 metros, no trecho entre a Rua Princesa Izabel e a Rua Ângela Ganz, para as obras do Novo Inter 2, com previsão de duração de 30 dias.

A faixa da direita permanece liberada para a circulação. No trecho entre a Rua Ângela Ganz e a Rua General Mário Tourinho, as quatro faixas seguem totalmente liberadas.

Portão (República Argentina): A via lenta da Avenida República Argentina (sentido bairro) segue com uma faixa interditada entre as ruas Sylvio Zeny e Professora Doracy Cezzarino para os trabalhos do Novo Inter 2, com desvio pela Rua Francisco Frischmann e previsão de término do bloqueio até este sábado (19).

Capão Raso: A Rua Antônio de Freitas Barbosa prossegue com bloqueio total entre a Rua Doutor Manoel Linhares de Lacerda e a Rua Tenente Afonso M. R. Cubas, com previsão de término em 16 de outubro.

Bloqueios do BRT Leste/Oeste no Centro e frentes na Barreirinha e Boa Vista

Centro (Avenida Sete de Setembro): O tráfego na marginal direita da Avenida Sete de Setembro prossegue com dois bloqueios importantes para as obras do BRT Leste/Oeste. O primeiro trecho interditado fica entre a Travessa da Lapa e a Praça Eufrásio Correia, com previsão de interdição por cerca de 30 dias.

O segundo abrange o trecho entre a Rua Lourenço Pinto e a Avenida Marechal Floriano Peixoto, com bloqueio previsto até a segunda semana de outubro. O acesso é restrito a moradores, comerciantes e clientes dos hotéis da Rua Lourenço Pinto, e a conversão na Travessa da Lapa está liberada para retorno pela Rua Visconde de Guarapuava.

Boa Vista (Estação-tubo Holanda): A Rua Holanda e a Avenida Paraná passam por serviços de manutenção nas calçadas nas imediações da estação-tubo Holanda, podendo determinar pontos de bloqueio temporário nas vias da região.

Obras de drenagem no Hauer, Capão da Imbuia e manutenção nos bairros

Hauer: Na Avenida Canal Belém (Marginal Oeste), o trânsito prossegue totalmente bloqueado entre as ruas Coronel Antônio Ricardo dos Santos e Presidente Pádua Fleury para a execução de obras de drenagem, em intervenção planejada para durar cerca de 30 dias.

Capão da Imbuia: O acesso à Rua Osmário de Lima pela Rua Victório Vizinoni (continuação da Rua Governador Agamenon Magalhães) continua temporariamente bloqueado para a desobstrução de galeria pluvial.

Fanny e Novo Mundo: Seguem ativas as frentes de reciclagem asfáltica na Rua João Nogarolli (Fanny, 220 metros entre Maestro Francisco Antonello e Henry Ford) e na Rua Alcídio Cubas (Novo Mundo, 300 metros entre Avenida Brasília e Dr. José Palú), sem necessidade de interdição total.

Sítio Cercado (Rua Laertes Foggiato): Segue consolidada a nova organização viária na Rua Laertes Foggiato, que passou a operar em sentido único no trecho entre a Rua Nova Aurora e a Rua Ourizona, no sentido em direção à Ourizona.