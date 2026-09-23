Trânsito em Curitiba: novo sentido duplo no Capão Raso e interdição emergencial marcam esta quarta (23)

Motoristas e passageiros do transporte coletivo que circulam por Curitiba devem ficar atentos às condições de tráfego nesta quarta-feira (23). Os principais destaques do dia incluem a implantação do sentido duplo na Rua Jovina de Oliveira Karan e o início de bloqueios do Novo Inter 2 nos bairros Hauer e Mercês.

Além disso, há a interdição emergencial no Fazendinha devido à queda de árvore sobre a rede elétrica e a reprogramação do bloqueio na Alameda Júlia da Costa (Campina do Siqueira) para a próxima semana.

Novidades de hoje: interdição emergencial e novos bloqueios

Capão Raso (Rua Jovina de Oliveira Karan): A partir desta quarta-feira (23), a via passa a operar em sentido duplo de circulação no trecho entre a Rua Santa Mônica e a Rua Marechal Althayr Roszanniy, como parte das adequações para as obras da Trincheira Vila São Pedro. No cruzamento com a Rua Marechal Althayr Roszanniy, a preferência de passagem é da Marechal Althayr Roszanniy.

Fazendinha (Rua Alfredo José Pinto – Alerta Emergencial): Queda de árvore sobre a fiação e poste provoca o bloqueio total da via entre as ruas Clara Leineker Rechetelo e Dr. Egídio Pereira. Equipes trabalham no local e a previsão é de liberação da pista até as 23h59 desta quarta-feira, a depender do andamento dos serviços.

Hauer (Rua Prof. João Soares Barcelos): Teve início nesta quarta-feira (23) o bloqueio total entre as ruas Waldemar Kost e Alcino Guanabara para o avanço das obras do Novo Inter 2 (previsão de 60 dias).

O acesso a moradores e comerciantes é mantido. As linhas de ônibus do trecho foram desviadas para a Rua Isaías Régis de Miranda. Rota alternativa recomendada: virar à direita na Rua Irmã Flávia Borlet e acessar a Rua Isaías Régis de Miranda.

Mercês (Rua Prof.ª Rosa Saporski x Rua Solimões): Começou nesta quarta-feira (23) a interdição do cruzamento por cerca de 10 dias para as obras do Novo Inter 2. Lembramos que a Rua Professora Rosa Saporski já se encontra bloqueada no trecho entre a Rua Solimões e a Rua Doutor Roberto Barrozo.

Campina do Siqueira (Alameda Júlia da Costa – Reprogramação): O bloqueio do cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães com a Alameda Júlia da Costa foi reprogramado para a próxima segunda-feira (28). A interdição durará cerca de 30 dias para as obras do Novo Inter 2. O acesso à Rua Hugo Kinzelman será mantido e a rota alternativa recomendada é a Alameda Princesa Isabel.

Alertas para os próximos dias e obras do Novo Inter 2 e BRT

Santa Felicidade (Rua Via Vêneto): O trecho na altura do número 794 segue em bloqueio parcial das 9h às 16h30 no sistema Pare e Siga até sábado (26) para obras de recuperação da rede de drenagem e correção de erosão. O tráfego é normalizado ao fim do expediente diário.

Centro (Avenida Sete de Setembro): A marginal direita prossegue com dois bloqueios para as obras do BRT Leste/Oeste: entre a Travessa da Lapa e a Praça Eufrásio Correia (previsão de 30 dias) e entre a Rua Lourenço Pinto e a Avenida Marechal Floriano Peixoto (bloqueio até a segunda semana de outubro). O acesso é restrito a moradores, comerciantes e clientes dos hotéis da Rua Lourenço Pinto.

Campina do Siqueira (Rua Major Heitor Guimarães): Prossegue o bloqueio de duas faixas da esquerda ao longo de 450 metros entre a Alameda Princesa Isabel e a Rua Ângela Ganz (previsão de 30 dias). A faixa da direita permanece liberada, assim como o cruzamento com a Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi e o trecho de quatro faixas em direção à Rua General Mário Tourinho.

Hauer (Avenida Canal Belém – Marginal Oeste): Permanece o bloqueio total no trecho entre as ruas Coronel Antônio Ricardo dos Santos e Presidente Pádua Fleury para obras de drenagem (previsão de 30 dias).

Reciclagem asfáltica e alterações viárias consolidadas

Santa Quitéria (Rua Dom Orione): Continuam os trabalhos de reciclagem do pavimento no trecho de 1.500 metros entre as ruas Delegado Trindade e Francisco Klemtz, com retenções pontuais.

Barreirinha: Ativas as frentes de reciclagem na Rua Platão (entre Rubens Maister e Prof. Guilherme Butler), em trechos das ruas Rubens Maister e Sílvia Gomes de Mattos (entre Platão e Savigny), na Rua Augusto dos Anjos (entre Rodolpho Nunes Pereira e Charles Darwin, ~990m) e na Rua Manoel Borba Gato (entre Charles Dickens e Flávio Dallegrave, ~570m).

Pinheirinho: Seguem os serviços de reciclagem na Rua João Malta de Albuquerque Maranhão (trecho de 340m entre as ruas Nossa Senhora do Sagrado Coração e João Lemos dos Santos). Além disso, segue consolidado o sentido único na Travessa Leony Veiga (da Rua João Antônio Culpi em direção à Rua Izaac Ferreira da Cruz).

Fanny e Novo Mundo: Mantêm-se ativas as obras de reciclagem na Rua João Nogarolli (Fanny) e na Rua Alcídio Cubas (Novo Mundo), sem bloqueio total das pistas.

Boa Vista (Estação-tubo Holanda): Manutenção nas calçadas da Rua Holanda e Avenida Paraná gera pontos de atenção.

Sítio Cercado (Rua Laertes Foggiato): Mantido o sentido único de circulação no trecho entre a Rua Nova Aurora e a Rua Ourizona, em direção à Ourizona.