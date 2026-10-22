Trânsito em Curitiba: bloqueios no Uberaba e no Mossunguê começam nesta quinta (22)

A quinta-feira (22) exige atenção redobrada dos motoristas que circulam por Curitiba devido a novas frentes de intervenção viária em importantes corredores de tráfego. As principais alterações incluem um bloqueio no Uberaba para o avanço das obras do Novo Inter 2, além de interdições pontuais para a instalação de uma passarela de pedestres no Mossunguê e mudanças permanentes no sentido de ruas locais.

Confira, a seguir, os principais trechos passando por interdições:

Obras

Avenida Francisco Heráclito dos Santos

A Avenida Francisco Heráclito dos Santos está bloqueada entre a Rua Benedito Calixto e a Avenida Senador Salgado Filho, no Uberaba, para a execução de obras do Novo Inter 2. O impacto para quem trafega pelo trecho exige desvios operacionais: os motoristas que vêm do Viaduto Estaiado devem desviar pela Rua General Ary Duarte Nunes.

Para quem segue pela Avenida Senador Salgado Filho em direção ao Centro ou vem do bairro, o trajeto alternativo é feito pela Rua Tenente Coronel João Antônio Ramalho. O acesso de moradores e comerciantes locais é garantido pelas equipes de operação.

Bloqueio na Rua José Alexandrino no Mossunguê

A via é bloqueada nesta quinta-feira (22/10) nas proximidades da Rua Paulo Gorski para a instalação de uma passarela de pedestres sobre o Rio Barigui. A Rua Paulo Gorski permanece com o tráfego liberado, sofrendo apenas restrições temporárias estritamente necessárias durante as manobras do guindaste.

Obras do Novo Inter 2 na Rua Ulisses Vieira no Vila Izabel

A via registra bloqueio total no sentido Santa Quitéria/Portão, entre a Avenida Presidente Arthur Bernardes e a Rua Tabajaras, com duração prevista de 90 dias a partir de 20 de outubro (restando 88 dias). O fluxo no sentido contrário permanece totalmente liberado para a circulação.

Drenagem na Rua André Szalbot no Capão Raso

O trecho compreendido entre as ruas Ipiranga e Marechal Althayr Roszanniy apresenta interdição total para serviços de drenagem da trincheira da Estação Vila São Pedro, com prazo estimado em 90 dias a partir de 20 de outubro (restando 88 dias). Os condutores devem utilizar como rotas alternativas as ruas Santa Mônica, Jovina de Oliveira Karam e Marechal Althayr Roszanniy.

Drenagem na Rua Catarina Scotti no Novo Mundo

A via, situada em frente ao Terminal do Capão Raso, recebe trabalhos de drenagem iniciados em 15 de outubro com duração estimada de 15 dias (restando 7 dias). A circulação de veículos e ônibus é mantida, mas sujeita a interferências pontuais pela movimentação de operários e máquinas.

Galeria pluvial na Rua Toni Buso no Parolin

O segmento entre a Avenida Presidente Kennedy e o fim da via opera com bloqueio parcial, das 9h às 16h30, iniciado em 13 de outubro com prazo de duas semanas (restando 6 dias).

Recuperação asfáltica no Alto Boqueirão

A Rua Expedicionário Bruno Estrifica segue com frentes de trabalho após o cruzamento com a Rua 5 de Maio Dia do Expedicionário, iniciadas em 15 de outubro com duração de 10 dias (restando 2 dias). No mesmo bairro, a Rua Cidade de Figueira (entre a Eduardo Pinto da Rocha e a Nelson José Lauthart) também passa por reciclagem asfáltica iniciada em 16 de outubro com prazo de 10 dias (restando 3 dias).

Infraestrutura na Rua Alcides Munhoz nas Mercês

A via mantém bloqueio parcial na faixa da esquerda entre a Rua Jacarezinho e a Avenida Manoel Ribas para as obras do Novo Inter 2, com duração prevista de 90 dias a partir de 15 de outubro (restando 84 dias). O acesso ao Centro Hospitalar Nossa Saúde e ao Espaço É Preciso Saber Viver continua assegurado.

Mudanças de sentido e circulação

Novo sentido único na Rua Tenente Coronel João Antônio Ramalho no Uberaba

A partir das 11h desta quinta-feira (22), a via passa a operar em sentido único de circulação no trecho compreendido entre a Rua Capitão Zeppin e a Rua General Ary Duarte Nunes. A alteração é definitiva e visa ordenar o tráfego afetado pelas intervenções na Avenida Francisco Heráclito dos Santos.

Sentido único na Rua Roberto Dala Barba no Sítio Cercado

A via opera em sentido único definitivo de tráfego desde 13 de outubro no trecho da Rua Ana Maria Foggiatto Roda em direção à Rua Julia Fecci Mello.

Sentido único na Rua Jornalista Alceu Chichorro no Bairro Alto

A rua mantém o sentido único de circulação implantado em definitivo desde 8 de outubro no trecho da Rua Heitor Baggio Vidal em direção à Rua José de Oliveira Franco.

Transporte Coletivo

Desvio na canaleta da Avenida República Argentina no Portão

A canaleta exclusiva permanece bloqueada entre as ruas Carlos Dietzsch e Sylvio Zeny para o andamento das obras estruturais do Novo Inter 2, com os ônibus circulando provisoriamente pela pista lenta mista. A alteração tem duração prevista de 90 dias iniciados em 9 de outubro (restando 77 dias).