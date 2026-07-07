Trânsito em Curitiba hoje: Bairros têm bloqueios, siga em tempo real

O motorista curitibano que circula pelas regiões do Centro, Seminário, Hauer e Santa Quitéria precisa redobrar a atenção ao volante a partir da manhã desta terça-feira (07). Intervenções técnicas e urbanas ligadas à modernização do transporte coletivo avançam pela capital e trazem desde bloqueios parciais consolidados até interdições pontuais que dependem da avaliação técnica ao longo do dia.

O foco principal está nas imediações de cruzamentos residenciais e eixos de grande fluxo comercial, exigindo paciência e desvios estratégicos.

Trânsito em Curitiba hoje: todos os bloqueios em vigor

No bairro Santa Quitéria, os motoristas enfrentam instabilidade no tráfego a partir desta terça-feira até quinta-feira (9). Equipes trabalham na implantação de infraestrutura de fibra óptica e tentarão realizar o serviço sem interromper o fluxo. Contudo, caso haja necessidade técnica, o cruzamento da Rua Professor Ulisses Vieira com a Rua Curupaitis sofrerá bloqueios temporários e pontuais hoje. A recomendação é evitar a esquina ou aguardar a orientação dos operários no local.

No Centro de Curitiba o cruzamento da Rua João Negrão com a Avenida Sete de Setembro opera em meia pista nesta terça-feira. A restrição parcial atende aos serviços de pavimentação do BRT Leste/Oeste. Como o trecho recebe um volume expressivo de linhas de ônibus e automóveis que cruzam o Centro e o Rebouças, o trânsito flui em ritmo lento, embora sem interrupção total.

O Seminário também exige cautela para quem se desloca em direção aos eixos do transporte rápido. A Rua Major Heitor Guimarães mantém o tráfego afunilado para apenas uma faixa de circulação no trecho entre as ruas Pedro Viriato Parigot de Souza e Monsenhor Ivo Zanlorenzi. Para evitar acidentes, o estreitamento da pista começa de forma gradual um pouco antes, na altura da Rua Engenheiro Serafim Voloschen, reduzindo as três faixas habituais para duas antes do bloqueio principal.

No Hauer, a Rua Roberto Hauer segue totalmente impedida para a passagem de veículos de passeio e caminhões no segmento compreendido entre a Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão e a marginal oeste do Canal Belém. A interdição completa neste trecho força quem passa pelo bairro a buscar rotas alternativas. Como opções viáveis de desvio, os condutores podem utilizar a Rua José Rietmeyer ou seguir diretamente pela Linha Verde no sentido da Avenida Senador Salgado Filho.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.