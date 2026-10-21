Trânsito em Curitiba tem bloqueios e desvios na tarde desta quarta; veja ruas afetadas

Motoristas de Curitiba devem ficar atentos às alterações no trânsito na tarde desta quarta-feira (21). Intervenções voltadas a obras de infraestrutura urbana causam bloqueios parciais e totais em vias da capital paranaense, impactando rotas importantes para quem se desloca no final da tarde. Confira:

Obras na Av. Francisco Heráclito dos Santos mudam trajeto no Uberaba

A Avenida Francisco Heráclito dos Santos está interdiada entre a Rua Benedito Calixto e a Avenida Senador Salgado Filho devido às obras do Novo Inter 2. A interdição afeta quem vem do Viaduto Estaiado, que deve utilizar a Rua General Ary Duarte Nunes como desvio. Para quem segue pela Avenida Senador Salgado Filho em direção ao Centro ou vem do bairro, o desvio é feito pela Rua Tenente Coronel João Antônio Ramalho, que opera com sentido único e apoio de semáforo temporário. O acesso à Rua Capitão Zeppin pela Avenida Senador Salgado Filho está fechado por segurança. Acesso para moradores e comerciantes locais é mantido.

Bloqueio na Rua Ulisses Vieira altera fluxo no Vila Izabel

A Rua Ulisses Vieira segue com bloqueio no sentido Santa Quitéria/Portão, no trecho entre a Avenida Presidente Arthur Bernardes e a Rua Tabajaras, também por conta das obras do Novo Inter 2. O sentido oposto da via permanece liberado. Iniciada em 20 de outubro, a intervenção tem duração prevista de cerca de 90 dias, a depender das condições do tempo.

Obras de drenagem fecham a Rua André Szalbot no Capão Raso

Iniciadas na terça-feira (20), as obras de drenagem da trincheira da Estação Vila São Pedro fecham totalmente a Rua André Szalbot, entre a Ipiranga e a Marechal Althayr Roszanniy. O bloqueio total deve durar cerca de 90 dias (restando cerca de 89 dias para conclusão, conforme o clima). As rotas alternativas indicadas são as ruas Santa Mônica, Jovina de Oliveira Karam e Marechal Althayr Roszanniy. Na sequência, os trabalhos avançam para a Rua Santa Mônica.

Alterações programadas a partir de quinta-feira

Mudança de sentido na Rua Tenente Coronel João Antônio Ramalho no Uberaba A partir das 11h desta quinta-feira (22), a Rua Tenente Coronel João Antônio Ramalho passará a ter sentido único de circulação da altura da Rua Capitão Zeppin até a Rua General Ary Duarte Nunes. A alteração é definitiva no esquema temporário para comportar o fluxo decorrente das obras na Avenida Francisco Heráclito dos Santos.

Instalação de passarela bloqueia Rua José Alexandrino no Mossunguê Nesta quinta-feira (22), a Rua José Alexandrino ficará bloqueada nas proximidades da Rua Paulo Gorski para a montagem e instalação de uma passarela de pedestres sobre o Rio Barigui. A Rua Paulo Gorski continuará liberada na maior parte do tempo, sofrendo retenções pontuais apenas durante as manobras do guindaste.