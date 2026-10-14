Volta para casa exige atenção a bloqueios e desvios em Curitiba nesta quarta-feira

Curitiba registra interdições e mudanças viárias na tarde desta quarta-feira (14), exigindo atenção redobrada de quem retorna para casa no horário de pico. As intervenções concentram-se em obras de drenagem e melhorias na infraestrutura urbana em diferentes bairros da capital, impactando tanto o fluxo de veículos particulares quanto o transporte coletivo.

Obras e bloqueios em andamento

Avenida Marechal Floriano Peixoto

Local: Boqueirão (via de acesso ao Parque Náutico)

Boqueirão (via de acesso ao Parque Náutico) Impacto: Bloqueio total da via de acesso a partir desta quarta-feira (14) para a execução de obras de drenagem e implantação de travessia entre lagoas. A interdição tem duração prevista de cerca de uma semana, variando conforme as condições climáticas. Condutores devem ficar atentos à sinalização local.

Rua Mariano Augusto da Luz

Local: Uberaba (entre as ruas Abóbora e Delourdes Loiola de Paula)

Uberaba (entre as ruas Abóbora e Delourdes Loiola de Paula) Impacto: Bloqueio total iniciado na terça-feira (13) para o andamento de serviços de drenagem. A previsão de duração é de três dias, com acesso liberado apenas para moradores locais. Recomenda-se a busca por rotas alternativas.

Rua Pastor David Koop

Local: Boqueirão

Boqueirão Impacto: Bloqueio parcial diário, das 9h às 17h, iniciado na terça-feira (13), voltado à ampliação da rede de galeria de águas pluviais. O serviço tem duração estimada em uma semana, exigindo cautela devido à movimentação de máquinas e trabalhadores.

Rua Toni Buso

Local: Parolin (entre a Avenida Presidente Kennedy e o fim da via)

Parolin (entre a Avenida Presidente Kennedy e o fim da via) Impacto: Bloqueio parcial das 9h às 16h30, iniciado na terça-feira (13), para obras de ampliação de galeria de águas pluviais. A previsão é de duas semanas de intervenção, com atenção necessária à sinalização e trânsito de maquinário pesado.

Avenida Paraná

Local: Boa Vista (via lenta no sentido Santa Cândida, entre as ruas Estados Unidos e Desembargador Aurélio Feijó)

Boa Vista (via lenta no sentido Santa Cândida, entre as ruas Estados Unidos e Desembargador Aurélio Feijó) Impacto: Bloqueio total iniciado na terça-feira (13) para requalificação de calçadas no entorno da estação-tubo Holanda, com duração prevista de uma semana. O desvio indicado pela Superintendência de Trânsito é feito pela Avenida Estados Unidos e pela Rua Canadá.

Ruas Tabajaras e Vital Brasil

Local: Portão

Portão Impacto: Bloqueio total no cruzamento das vias entre os dias 13 e 16 de outubro, como parte das obras do programa Novo Inter 2. Nos dias 19 e 20 de outubro, o cruzamento das ruas Pedro Collere e Vital Brasil funcionará em sistema de pare e siga com circulação alternada.

Novas intervenções com início programado

Rua Catarina Scotti

Local: Novo Mundo (em frente ao Terminal do Capão Raso)

Novo Mundo (em frente ao Terminal do Capão Raso) Impacto: A partir de quinta-feira (15), o trecho recebe obras de drenagem com duração estimada de 15 dias. A circulação de veículos e ônibus será mantida, mas motoristas devem redobrar a atenção devido à presença de máquinas, trabalhadores e pedestres.

Rua Roberto Dala Barba

Local: Sítio Cercado (trecho da Rua Ana Maria Foggiatto Roda em direção à Rua Julia Fecci Mello)

Sítio Cercado (trecho da Rua Ana Maria Foggiatto Roda em direção à Rua Julia Fecci Mello) Impacto: A via passa a operar em sentido único de circulação a partir das 11h de terça-feira (13). Condutores devem atentar-se à nova sinalização implantada na região.