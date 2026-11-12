Trânsito em Curitiba hoje: acidente derruba poste e bloqueia importante rua de bairro

O trânsito em Curitiba exige atenção dos motoristas nesta quinta-feira (12) devido a um acidente que derrubou um poste e interditou duas faixas da Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, no bairro Campina do Siqueira, sem previsão de liberação. Além da ocorrência na região oeste, a programação viária da capital registra nova implantação de sentido único no Prado Velho, desvios na Linha Verde e bloqueios por obras de pavimentação e drenagem em outros bairros.

Ocorrências e bloqueios no trânsito

Na manhã desta quinta-feira (12), um carro bateu em um poste na Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, no Campina do Siqueira, deixando a fiação elétrica sobre a via e estilhaços no asfalto. Duas pistas estão bloqueadas e a interdição deve durar todo o período da manhã até o fim dos reparos na rede. Agentes da Setran e equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) orientam os motoristas no local, que tem congestionamento.

Também nesta quinta-feira (12), passa a valer a mudança de circulação na Rua Jaime Costa, no bairro Prado Velho. A via passa a operar em sentido único entre as ruas Francisco Parolin e David de Souza Camargo, no sentido da primeira para a segunda. A alteração é definitiva.

No bairro Seminário, equipes concluem nesta quinta-feira o segundo e último dia de fresagem e recapeamento da Rua Delphim Moreira, entre as avenidas Silva Jardim e Sete de Setembro. Há máquinas e operários na pista.

Obras em andamento na cidade

No Pinheirinho, os motoristas que seguem pela Linha Verde no sentido sul devem usar a via local entre as ruas Ipiranga e Sander Roberto da Cunha. O desvio começou na terça-feira (10) para as obras das Trincheiras da Vila São Pedro.

No Campo Comprido, os trabalhos de fresagem e recapeamento na Rua Almir Nelson de Almeida, entre as ruas Mário Zanlorenzi e Rosamélia de Oliveira, seguem até sábado (14), restando três dias de intervenções.

No Novo Mundo, a Rua Catarina Scotti tem bloqueio parcial em frente ao Terminal Capão Raso para serviços de drenagem. Iniciada na terça-feira (10), a obra vai até o dia 19 de novembro. O tráfego de ônibus está liberado no trecho.

No Hauer, a Rua Paulo Setúbal tem bloqueios parciais para melhorias no pavimento, divididos em duas etapas: entre as ruas Hipólito da Costa e Cleto da Silva, e entre as ruas Evaristo da Veiga e Irmã Flávia Borlet.

Na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), a Rua Professor Oscar Sanches Monteiro está totalmente bloqueada entre as ruas Desembargador Cid Campelo e João Raphael Machado para a ampliação da rede de galerias de águas pluviais. O serviço avança de forma escalonada pelas vias adjacentes e tem previsão de término em janeiro de 2027, com manutenção de acesso à Escola Municipal Professor Dario Persiano de Castro Vellozo.

Mudanças definitivas de circulação

Outras três vias da capital receberam alterações definitivas no sentido de circulação nesta semana. No Tarumã, a Rua Raphael Papa opera em sentido único em direção à Rua Madre Leonie desde terça-feira (10).

No São Braz, a Rua Adelina Ferreira Muller passou a ter sentido único em cada pista desde a última quinta-feira (5): no sentido norte, da Rua Altamiro Machado para a Rua Tapiranga; no sentido sul, no trajeto inverso. No Uberaba, a Rua Manoel Soares Gomes tem sentido único da Avenida Comendador Franco em direção à Avenida Senador Salgado Filho desde o dia 4 de novembro.