Trânsito em Curitiba hoje: Bairro tem bloqueio de duas faixas e instalação de megaestrutura

Motoristas e usuários de ônibus precisam ficar atentos nesta quarta-feira: oito bairros de Curitiba enfrentam bloqueios e desvios por causa de obras do Novo Inter 2 e do BRT Leste-Oeste. As interdições atingem vias de grande movimento no Centro, Vista Alegre, Portão e Campina do Siqueira, com alterações em rotas de transporte coletivo e mudanças permanentes de sentido em algumas ruas.

As interdições afetam diretamente corredores de grande fluxo no Centro e em bairros como Vista Alegre, Portão e Campina do Siqueira. Confira o panorama completo das intervenções em vigor e o que muda na rotina da cidade nos próximos dias.

Bloqueios

Rua Doutor Roberto Barrozo (Vista Alegre)

A via está com duas faixas bloqueadas no trecho entre as ruas Jacarezinho e Tenente João Gomes da Silva para o andamento das obras do Novo Inter 2. A intervenção está em vigor nesta quarta-feira (19/8), com sinalização no local e orientação para que os motoristas utilizem rotas alternativas na região.

Rua Conselheiro Laurindo (Centro)

Interdição total iniciada na segunda-feira (17/8) no trecho entre as ruas Amintas de Barros e XV de Novembro para o início das obras do calçadão que unirá a via à Praça Santos Andrade e ao Teatro Guaíra. O bloqueio provoca desvio do tráfego e altera o itinerário da linha 150 (C. Música / V. Alegre), que passou a circular pelas ruas Amintas de Barros, Tibagi e XV de Novembro, com ponto transferido para a Rua Tibagi.

Avenida Arthur Bernardes (Portão)

Bloqueio total no sentido Portão, iniciado na segunda-feira (17/8), no trecho entre as ruas João Alencar Guimarães e Major França Gomes, devido às obras do Novo Inter 2. O desvio indicado é dobrar à direita na Rua João Alencar Guimarães, acessar a Coronel Airton Plaisant, virar à direita na Major França Gomes e retornar à Avenida Arthur Bernardes. A intervenção também alterou o itinerário das linhas de ônibus 023 (Inter 2 – AH), 024 (C. Raso/C. Siqueira), 702 (Caiuá/Cachoeira) e X36 (Ref. Guadalupe/Fazendinha). O acesso aos moradores é liberado conforme as condições de segurança.

Faixa exclusiva da Rua General Mário Tourinho (Campina do Siqueira)

Interdição da faixa exclusiva de ônibus iniciada em 17/8 no trecho entre a Major Heitor Guimarães e a Saldanha Marinho. A obra de pavimentação do Novo Inter 2 tem duração prevista de 60 dias (restando 58 dias para a conclusão). Durante esse período, os ônibus circulam na mesma pista dos demais veículos. O ponto de parada próximo à Rua Saldanha Marinho foi desativado temporariamente para a linha 020 (Interbairros II – H), restando como opções as paradas perto da Avenida Vicente Machado ou da Rua Ferdinando Darif.

Mudanças de sentido

Rua Sete de Setembro (Centro)

Fechamento de trecho da via lenta iniciado em 18/8 para transformação da área em calçadão, como parte das obras do novo BRT Leste-Oeste na Praça Eufrásio Correia. Com a alteração permanente, o motorista que segue pela Avenida Sete de Setembro em direção à Praça do Japão deve obrigatoriamente dobrar na Rua Barão do Rio Branco, acessar a Visconde de Guarapuava e seguir pela Rua Lourenço Pinto para retornar à Sete de Setembro.

Ruas Roberto Christensen e Luiz Delfino (Portão): Implantação de sentido único iniciada em 18/8. A Rua Roberto Christensen passou a operar em sentido único da Rua Jorge Borsatto para a Rua Luiz Delfino. Já a Rua Luiz Delfino passou a ter sentido único no trecho da Rua Roberto Christensen até a Rua Flávio Ribeiro. A alteração permanente contou com nova sinalização e instalação de tachões de segurança.

Obras de pavimentação

Ruas Waldomiro Ribeiro da Fonseca e Pastor Manoel Virgínio de Souza (Capão da Imbuia)

Vias em processo de reciclagem do asfalto iniciado em 14/8. Motoristas e pedestres devem ficar atentos a bloqueios temporários e ao compartilhamento da pista com máquinas e operários durante a realização dos trabalhos.

Rua Francisco de Camargo Pinto (Capão Raso)

Trabalhos de reciclagem de asfalto em andamento desde 14/8 no trecho entre as ruas José Zaleski e José Raksa, podendo gerar bloqueios pontuais e tráfego compartilhado com maquinário.