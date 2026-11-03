Trânsito: acidente, obras e carga tombada afetam rodovias do Paraná hoje; Tempo real

As rodovias federais e estaduais do Paraná apresentam pontos de lentidão e intervenções nesta terça-feira (3). Entre os principais registros estão um acidente nas proximidades da fábrica da Volvo, obras na PR-160 e uma ocorrência com carga tombada na PR-090.

BRs registram retenções na região de Curitiba

No sentido Paranaguá, o tráfego segue com retenções e filas reflexas. Um acidente envolvendo automóveis na faixa da esquerda, próximo à fábrica da Volvo, ainda impacta a fluidez na região.

Na direção de Curitiba, o movimento é moderado. Já nas pistas em direção às praias, o tráfego segue normal, sem registros de retenções significativas.

Na BR-277, o movimento na praça de pedágio de São Luiz do Purunã está normalizado.

Rodovias estaduais têm obras e ocorrências

PR-160, em Telêmaco Borba: o DER-PR iniciou nesta terça-feira a operação Pare e Siga no quilômetro 215, devido às obras do novo viaduto. A interrupção parcial ocorre diariamente das 9h às 15h, com retenções temporárias de aproximadamente 10 minutos.

o DER-PR iniciou nesta terça-feira a operação Pare e Siga no quilômetro 215, devido às obras do novo viaduto. A interrupção parcial ocorre diariamente das 9h às 15h, com retenções temporárias de aproximadamente 10 minutos. PR-090, entre Ventania e Curiúva: a rodovia registra lentidão e tráfego em meia pista devido a uma ocorrência envolvendo uma carga tombada.

a rodovia registra lentidão e tráfego em meia pista devido a uma ocorrência envolvendo uma carga tombada. PR-508 e PR-407, no acesso ao Litoral: o fluxo de veículos segue contínuo em direção à BR-277, sem registros de lentidão nos principais entroncamentos.

Carga tombada e acidente perto da Volvo travam rodovias do Paraná nesta terça