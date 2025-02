Trágico acidente na BR-277 tira vida de motociclista

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um trágico acidente na BR-277 tirou a vida de um motociclista de 37 anos na noite desta sexta-feira (07). O acidente ocorreu por volta das 18 horas, no km 115,3 da rodovia, em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu três veículos: uma motocicleta com placa de Campo Largo, um automóvel de Rio Branco do Sul, e um caminhão de Ibaiti.

Segundo as investigações da PRF, o motociclista colidiu na traseira do carro. Com o impacto, ele foi arremessado da moto e, em seguida, atropelado pelo caminhão que vinha logo atrás.

A PRF informou que os condutores do carro e do caminhão foram submetidos ao teste do bafômetro, com resultados negativos para ingestão de álcool.

O corpo do motociclista será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba para os procedimentos legais.