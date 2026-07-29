Tragédia na BR-116 e BR-277 com bloqueio: tempo real das rodovias do Paraná nesta quarta

As rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) do Paraná registram pontos de atenção nesta quarta-feira (29) por conta de obras, bloqueios parciais e da previsão de chuva forte em diversas regiões do estado. Além das intervenções em trechos da BR-277, um grave acidente com morte na BR-116, em São José dos Pinhais, também impacta o tráfego nas primeiras horas do dia.

Com a previsão de temporais, a orientação é que os motoristas redobrem os cuidados ao pegar a estrada e acompanhem as condições de tráfego antes da viagem.

Bloqueios e obras nas rodovias

BR-277 (Serra da Esperança)

Na BR-277, na região da Serra da Esperança, o tráfego segue com bloqueios parciais no sistema “pare e siga”.

A operação é realizada pela concessionária EPR Iguaçu, que executa reparos preventivos em um talude às margens da rodovia. As intervenções provocam interrupções temporárias no fluxo de veículos e podem causar filas ao longo do dia.

BR-277 (Foz do Iguaçu)

Em Foz do Iguaçu, estão programadas obras de recomposição do pavimento nas vias marginais e na alça de acesso ao viaduto, na altura do km 721, próximo ao Posto Gasparin.

Os serviços serão realizados durante a noite, entre 20h e 5h, período em que os motoristas devem ficar atentos à sinalização e às possíveis restrições de faixa.

BR-116 (São José dos Pinhais)

A BR-116, em São José dos Pinhais, registrou interdição de faixa no km 105, no sentido Sul, nas primeiras horas desta quarta-feira.

A restrição ocorreu durante o atendimento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a um grave acidente traseiro envolvendo uma moto e um caminhão. O motociclista morreu no local.

Chuva forte coloca parte do Paraná em alerta

A Defesa Civil do Paraná e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram alertas para a possibilidade de chuva intensa, descargas atmosféricas e rajadas de vento em diferentes regiões do estado.

As áreas com maior risco de temporais isolados são as regiões Oeste, Sudoeste e Sul do Paraná, onde as condições climáticas podem afetar a visibilidade e a segurança nas rodovias.