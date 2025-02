Tradicional clube de Curitiba seletiva de voleibol feminino; veja como fazer inscrição

O Clube Curitibano realizará uma seletiva para atletas de voleibol feminino no dia 8 de fevereiro. A seleção será feita por categorias de idade e posição e o evento ocorre no Ginásio Principal da Sede Barão do Serro Azul, nas quadras 1, 2 e 3. O acesso será pelo portão lateral do ginásio, na Rua Petit Carneiro, 970, bairro Água Verde.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 6 de fevereiro clicando por meio do link – https://forms.gle/DqWA8Ht1XsaPKLVeA

+ Leia mais: ‘Quebrou pagou’? Lojas podem cobrar clientes por danos em produtos? Entenda

Confira a programação completa:

09h00: Atletas nascidas em 2013 e 2014 – Todas as posições.

10h30: Atletas nascidas em 2012 – Todas as posições.

13h00: Atletas nascidas em 2011 – Apenas para ponteiras e centrais.

14h30: Atletas nascidas em 2010 – Apenas para centrais e opostas.

Atletas nascidas em 2009 – Apenas para centrais e líberos.

Cada atleta pode levar um acompanhante no dia da seletiva. A programação pode ser

alterada de acordo com o número de inscrições. Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Esportes do Clube Curitibano pelo telefone (41) 3014-1949 ou whatsapp (41) 99528-7722.