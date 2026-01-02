Tradição em Curitiba reúne motoristas na bênção dos Capuchinhos no início do ano

As primeiras horas desta sexta-feira transformaram a Igreja Nossa Senhora das Mercês, no bairro Mercês, em um ponto de encontro entre fé e tradição. A tradicional Bênção dos Motoristas e Veículos, conduzida pelos freis Capuchinhos, atraiu uma multidão de fiéis que buscavam proteção divina para suas jornadas em 2026.

Com mais de 70 anos de história ininterrupta, a celebração começou às 5h30 da manhã, quando longas filas de carros, motos e outros veículos já se formavam ao longo da Avenida Manoel Ribas. Centenas de pessoas e milhares de motoristas compareceram para manter viva uma das mais antigas tradições religiosas da capital paranaense.

A mobilização para atender a todos os fiéis foi expressiva. Cerca de 65 freis Capuchinhos se revezaram ao longo do dia, abençoando veículos e acolhendo os pedidos de segurança, prudência e proteção no trânsito para o ano que se inicia. A tradição não se limita aos motoristas – pedestres também puderam se aproximar para receber as bênçãos dos religiosos em um ponto específico, algumas quadras à frente da igreja.

A dimensão espiritual do evento foi reforçada com diversas celebrações da Santa Missa ao longo do dia. As cerimônias aconteceram em horários variados – 6h30, 9h, 12h, 15h e 19h – permitindo que fiéis com diferentes rotinas pudessem participar deste momento de fé e renovação. A programação se estendeu desde o amanhecer até o início da noite, marcando o primeiro dia do ano com este gesto de confiança na proteção divina.

Para garantir a fluidez do trânsito mesmo com o grande volume de veículos, equipes da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) trabalharam na organização e sinalização das filas, mantendo o fluxo de tráfego na Avenida Manoel Ribas e região sem maiores transtornos.

