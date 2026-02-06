Totens em shoppings facilitam adoção de pets em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rede de Proteção Animal de Curitiba instalou totens interativos em shoppings e no Hospital Veterinário Municipal para facilitar a adoção responsável de cães e gatos. Os equipamentos exibem fotos e informações dos animais disponíveis para adoção no Centro de Referência de Animais em Risco (Crar).

Seis pets já ganharam novos lares através dos totens, incluindo as gatas Galáxia e Catarina. Kelly Veras, que adotou Galáxia após ver sua foto em um totem no Shopping Curitiba, elogiou a iniciativa: “Achei bem diferenciado e muito criativo. É uma forma de colocar em evidência esses animais que precisam de um lar responsável”.

Os totens estão localizados nos shoppings Mueller, Curitiba e Estação, além do Hospital Veterinário Municipal. Eles funcionam de forma autônoma, permitindo que os interessados vejam fotos, leiam informações sobre os animais e façam um pré-cadastro para adoção.

Edson Evaristo, diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna, ressalta que apesar da praticidade dos totens, o processo de adoção continua sendo criterioso: “Todos os pets recebem microchip de identificação eletrônica, os interessados passam por entrevista e assinam termo de compromisso quando a adoção se concretiza”.

O Crar mantém uma campanha permanente de adoção e funciona todos os dias, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 15h30, na Rua Lodovico Kaminski, 1.381, CIC. Todos os animais disponíveis para adoção são castrados, microchipados e vacinados.