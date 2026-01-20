Torcida do Flamengo organiza rifa para ajudar crianças em Curitiba

Cinco camisas oficiais e exclusivas usadas em campo por jogadores do Clube de Regatas do Flamengo, campeão brasileiro pela nona vez em 2025, serão sorteadas em uma rifa beneficente. A ação vai ajudar as crianças da Associação Caminho da Vida Lar Dona Vera, localizada no bairro Santa Felicidade, em Curitiba.

A iniciativa social foi anunciada no site oficial do clube em 13 de outubro e acontece por meio da Embaixada Flachurrasco, sede oficial da torcida do Urubu na capital paranaense, reconhecida como uma das maiores e mais engajadas do clube ao redor do mundo.

O que torna estas camisas ainda mais especiais é que as próprias crianças da instituição beneficiada criaram os desenhos que estampam as peças. “É a oportunidade de ouro para o torcedor ou fã de futebol de qualquer canto ter um Manto exclusivo de grandes ídolos e de um dos maiores times do mundo e ainda ajudar as crianças do Lar Dona Vera”, afirma a sócia diretora da Flachurrasco, Luanna Menezes.

Ao participar da rifa, os torcedores contribuirão diretamente com a manutenção diária do Lar, garantindo um ambiente seguro e acolhedor para as crianças, como destaca a presidente da instituição, Monica Tindó. “A iniciativa representa fôlego financeiro, tranquilidade para planejar e certeza de que não estamos sozinhos. Quando a sociedade se une, o impacto é real e imediato na vida das nossas crianças”.

As camisas do uniforme rubro-negro foram utilizadas na partida contra o Botafogo, em 15 de outubro de 2025, em uma ação especial pelo Dia da Criança. Cada peça leva nomes e números exclusivos desenhados pelas crianças do Lar Dona Vera.

O sorteio acontecerá no dia 31 de janeiro de 2026. Para concorrer, os interessados podem adquirir bilhetes por R$ 20 cada até o dia 30 de janeiro pela plataforma WebRifa.

O evento será transmitido ao vivo e cada número concorrerá a uma camisa por vez: o primeiro prêmio será a camisa do atacante Pedro; o segundo, a do meio-campista Carrascal; o terceiro, a do jogador Saúl; o quarto, a do atleta Dyogo Alves; e o quinto, a do lateral Varela.

Embaixada Flachurrasco

A Embaixada Flachurrasco, casa oficial do Rubro-Negro em Curitiba, também realiza outras ações beneficentes. Fundada em 2011, a sede acolhe torcedores em todos os jogos e já reuniu milhares de flameguistas nos últimos 15 anos. Um dos eventos mais marcantes foi a final da Libertadores da América de 2025, quando promoveu um encontro com três mil torcedores na sede e em mais dois espaços de eventos na cidade.

Ao longo dos anos, a Embaixada recebeu visitas ilustres como o ex-goleiro Raul Plassmman, ídolo da equipe vencedora do Mundial de 1981, e o ex-lateral uruguaio Sérgio Ramirez, bicampeão do Carioca de 1978 e 1979.

O Lar Dona Vera, instituição beneficiada pela ação, é mantido há mais de 30 anos em Santa Felicidade e atende aproximadamente 40 crianças de 0 a 10 anos. A casa vive à base de doações financeiras, de produtos e serviços. Parte das despesas são cobertas com verbas recebidas por meio de projetos junto ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (COMTIBA) e Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).