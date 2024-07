A reportagem da Tribuna do Paraná selecionou cinco imagens impressionantes de câmeras de segurança por Curitiba e região metropolitana. Nos vídeos, flagras de acidentes graves, como a colisão de um ônibus ligeirinho e um biarticulado em pleno Centro de Curitiba, um roubo numa igreja, e até vídeo de uma carreta desgovernada pela rodovia próxima da capital.

Confira os flagras todos a seguir:

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!