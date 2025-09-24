Tombamento de caminhão bloqueia faixas e complica trânsito no Contorno Leste

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um caminhão tombou na manhã desta quarta-feira (24/09), no quilômetro 105,5 da BR-116, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Com o impacto, um carro foi prensado contra o guard-rail do acostamento do Contorno Leste. Não há confirmação de feridos.

Equipes da concessionária Arteris Litoral Sul foram acionadas e trabalham na remoção do caminhão. De acordo com informações apresentadas no Bom Dia Paraná, da RPC TV, o veículo transportava argila. Apesar do tombamento, a carga não chegou a se espalhar pela rodovia.

Em boletim divulgado às 7h50, a concessionária informou que as faixas da esquerda e central da pista estavam bloqueadas, restando apenas a da direita liberada para o tráfego. O bloqueio gerou congestionamento de aproximadamente 4 quilômetros no trecho.