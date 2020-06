Todos os pontos do programa Nossa Feira voltam a abrir normalmente a partir de segunda-feira (8) das 15h às 21h. Cinco dos nove pontos estavam fechados desde o fim de março por causa da pandemia de coronavírus, que ainda não terminou. Nesta semana, a prefeitura de Curitiba também autorizou a volta das feirinhas de artesanato nos bairros, mas não a principal delas, a do Largo da Ordem, que segue com vendas apenas na internet.

O retorno da Nossa Feira vai seguir regras sanitárias para evitar o contágio do coronavírus, como disponibilidade de álcool gel, distância de 1,5 m entre as pessoas, uso de máscara, entre outros.

O programa Nossa Feira comercializa, ao preço único de R$ 2,29 o quilo, frutas, legumes e verduras frescos cultivados por agricultores familiares da grande Curitiba.

Voltam a funcionar na próxima semana os pontos da Cooperativa Agrícola de Colombo (Cooacol), na Praça 19 de Dezembro, no Centro (segundas); da Rua Brasílio José Betezek, no São Braz (terças); da Avenida Anita Garibaldi, próximo ao Parque Barreirinha (quartas); da Rua Conde dos Arcos, no Lindoia (quintas); e da Rua Jorge Barbosa, no Boa vista (sextas).

Administrados pela Cooperativa de Processamento e Agricultura Solidária de São José dos Pinhais (Copasol), continuavam abertos os pontos do Nossa Feira no Jardim Primavera, no Uberaba; na Avenida Jornalista Aderbal Gaertner Stresser, no Cajuru; na Rua São Vicente de Paulo, no Campina do Siqueira; e na Rua José Morais, no Pilarzinho.

