Tiroteio em pleno Centro de Curitiba: um homem foi morto

Um homem, de 34 anos, foi morto atingido por, ao menos, cinco tiros, no Centro de Curitiba, na noite de terça-feira (08). De acordo com a Polícia Civil do Paraná, o suspeito teria perseguido a vítima com uma arma pelas ruas da região.

Disparos atingiram o veículo de um motorista de aplicativo e um ponto de ônibus na Travessa Tobias de Macedo, mas, segundo a polícia, ninguém se feriu.

Conforme a delegada Camila Cecconello, a principal linha de investigação aponta que a vítima tenha sido morta por ter uma ligação com o tráfico de drogas na região. Segundo ela, a vítima tinha passagens na polícia por tráfico e roubo. No momento do crime, ele usava uma tornozeleira eletrônica.

Conforme a polícia, o suspeito ainda não foi identificado.

Denuncie!

Quem tiver mais informações pode colaborar para a solução do crime através de denúncias anônimas pelos telefones 197 ou 0800-643-1121, diretamente à equipe de investigação.