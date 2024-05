Tiroteio deixa duas mortes e quatro feridos na região de Curitiba

A Polícia Civil procura pelo homem suspeito de matar duas pessoas e deixar outros quatro feridos em um tiroteio em uma distribuidora de bebidas. O caso aconteceu no bairro Parque São Jorge, em Almirante Tamandaré, na noite de quinta-feira (30).

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito passa pelo local, a pé, e atira contra uma das vítimas, que estava dentro da loja. Outras pessoas, que estavam ao lado, foram atingidas. Na sequência, o atirador corre em direção ao carro e foge.

As vítimas eram Fernando José Pereira de Almeida, que era o alvo dos disparos, e Renata Miranda Godzinski, de 22 anos de idade. A Polícia Civil ainda apura o crime, mas a corporação afirma que a arma pode ter sido uma submetralhadora.

