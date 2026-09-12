Tiago Iorc, Demônios da Garoa, Balé Guaíra e cinema coreano: veja o que fazer em Curitiba neste fim de semana

O fim de semana reúne uma programação cultural variada em Curitiba e Região Metropolitana, com shows, teatro, dança, cinema e eventos gratuitos. Entre os destaques estão a apresentação de Tiago Iorc, que comemora os dez anos do álbum Troco Likes, o espetáculo infantil Miraculous Ladybug: O Show Musical e a nova temporada de Poeira de Estrelas, do Balé Teatro Guaíra.

A agenda também traz homenagens a Belchior e Freddie Mercury, apresentações de teatro inspiradas em obras de Milan Kundera, além de opções gratuitas como o espetáculo de danças urbanas Cotidiano e a peça Cão Vadio. Para quem busca outros programas, o fim de semana ainda tem o Korean Film Festival, a 33ª Feira da Louça, em Campo Largo, e atrações gastronômicas e culturais espalhadas pela capital.

Confira, a seguir, a agenda cultural de sábado (12) e domingo (12):

Shows e apresentações

Tiago Iorc — Turnê Troco Likes 10 Anos

Tiago Iorc desembarca na capital paranaense com uma apresentação única da turnê que celebra os dez anos do álbum Troco Likes. No palco, acompanhado por uma banda de 11 músicos, o cantor interpreta canções marcantes de sua trajetória com novos arranjos e elementos cenográficos que dialogam com o universo digital.

Data: 12 de setembro (sábado), com abertura dos portões às 19h e show às 22h.

Local: Cine Lido (Rua Desembargador Ermelino de Leão, 160 – Centro).

Ingressos pelo site Ticketmaster.

Miraculous Ladybug: O Show Musical

Adaptação oficial para os palcos da série animada internacional, a superprodução conta com efeitos especiais, cenários majestosos e canções originais. A trama acompanha as aventuras de Ladybug e Cat Noir contra o vilão Hawk Moth para proteger as ruas de Paris.

Data: 12 de setembro (sábado), com abertura às 18h e início às 19h.

Local: Teatro Positivo.

Ingressos pelo site Sympla.

Poeira de Estrelas — Balé Teatro Guaíra

O Balé Teatro Guaíra apresenta o espetáculo de dança Poeira de Estrelas no auditório principal do centro cultural.

Data: 12 de setembro (sábado), às 20h, e 13 de setembro (domingo), às 18h30.

Local: Guairão (Praça Santos Andrade, s/n – Centro).

Ingressos pelo site Disk Ingressos.

CHOQUE! Procurando Sinais de Vida Inteligente

Estrelado por Danielle Winits e dirigido por Gerald Thomas, o monólogo múltiplo mistura humor ácido e drama para refletir sobre as contradições da sociedade contemporânea, o papel da mulher e as relações humanas.

Data: 12 de setembro (sábado), com abertura às 19h40 e início às 20h.

Local: Teatro Fernanda Montenegro (Rua Coronel Dulcídio, 517 – Batel).

Ingressos pelo site Disk Ingressos.

A Insustentável Leveza do Ser (Sessão Extra)

Montagem teatral em exibição na capital paranaense. Dirigido por Bruno Fiani e inspirado no clássico de Milan Kundera, o espetáculo discute a monogamia e a liberdade, o destino e o acaso em dança.

Data: 12 de setembro (sábado) e 13 de setembro (domingo), às 20h.

Local: Guairinha – Salvador de Ferrante (Rua XV de Novembro, 971 – Centro).

Ingressos pelo site Disk Ingressos.

A Segunda Chance

Esta montagem com texto de Aloisio Villar aborda temas profundos como saúde mental, empatia e valorização da vida. Acompanha Gustavo, um homem bem-sucedido que vê sua vida desabar após uma tragédia familiar e toma uma decisão extrema.

Data: 12 de setembro (sábado), às 20h.

Local: Teatro Paulo Autran.

Ingressos pelo site Disk Ingressos.

Demônios da Garoa — 80 Anos de Carreira

O tradicional grupo paulista celebra oito décadas de trajetória na música brasileira com show comemorativo. Com duração aproximada de 1h30, o show reúne música, memória, emoção e muito bom humor.

Data: 13 de setembro (domingo), às 20h.

Local: Teatro UP Experience – TUX.

Ingressos pelo site Disk Ingressos.

O Mágico de Oz

A clássica história ganha adaptação para o público infantil e familiar no palco do Guairinha.

Data: 13 de setembro (domingo).

Local: Guairinha – Salvador de Ferrante. Ingressos pelo site Disk Ingressos.

Cão Vadio — Aclamada Trupe Ave Lola

A companhia Ave Lola apresenta a temporada oficial de seu novo espetáculo teatral.

Data: sábados (12/09 às 20h e 19/09 às 18h); domingos em sessão dupla às 11h e 18h30.

Local: Teatro José Maria Santos (Rua Treze de Maio, 655 – São Francisco).

Entrada gratuita.

Baladas para Piano: Chopin e Liszt com Alberto Heller

O pianista Alberto Heller executa repertório dedicado às composições clássicas de Frédéric Chopin e Franz Liszt.

Data: 12 de setembro (sábado), às 20h.

Local: Auditório Regina Casillo.

Ingressos pelo site Disk Ingressos.

Capybara Trio

Apresentação musical matinal gratuita promovida pelo Conservatório de Música Popular Brasileira.

Data: 13 de setembro (domingo), às 11h30.

Local: Conservatório de MPB de Curitiba.

Entrada gratuita.

Cotidiano — Espetáculo de Danças Urbanas

Interpretado por oito dançarinos especialistas em breaking, popping e locking, a performance aborda as realidades urbanas e a invisibilidade social a partir da história de uma pessoa em situação de rua que mergulha em um sonho dançante.

Data: 12 de setembro (sábado), às 16h e às 18h30; 13 de setembro (domingo), às 16h e às 18h30.

Local: Teatro Cleon Jacques – Centro Cultural São Lourenço (Rua Professor Nilo Brandão, 710 – Boa Vista).

Entrada gratuita.

Festivais e feiras

Korean Film Festival (KOFF)

O festival de cinema coreano exibe produções premiadas e clássicos restaurados no Cine Guarani com retirada de ingressos gratuita.

The First Ride: 12 de setembro (sábado), às 17h.

Beyond the Outside (curta) + Tell Me That You Love Me: 12 de setembro (sábado), às 19h30.

The Planetesimal (curta) + Winter Light: 13 de setembro (domingo), às 17h.

No Other Choice: 13 de setembro (domingo), às 19h30.

Ingressos gratuitos (retirada 30 minutos antes de cada sessão na bilheteria).

33ª Feira da Louça de Campo Largo

Evento tradicional do setor cerâmico com 78 expositores, aulas-show gastronômicas gratuitas na Feira Gourmet e oficinas de cerâmica.

Data: 12 e 13 de setembro, das 10h às 22h.

Local: City Center Outlet Premium (Rua João Bertoja, 1995 – Itaqui de Cima, Campo Largo). Entrada e estacionamento gratuitos.

Aniversário de 35 anos da Rua 24 Horas

Comemoração do marco do centro de Curitiba com apresentações culturais, distribuição de mudas nativas e exposição de fotos históricas ao longo do dia.

Data: 12 de setembro (sábado), das 8h às 24h.

Local: Rua 24 Horas (Centro). Entrada gratuita.

Feira Me Leva Curitiba — Edição Especial Brechós e Marcas

Edição inédita na Rua Itupava reunindo curadoria de brechós, moda autoral, pequenos negócios, gastronomia e arte local.

Data: 12 e 13 de setembro, das 11h às 18h.

Local: Rua Itupava, 1299 – Alto da Glória.

Entrada gratuita.

Estação das Artes no Shopping Estação

Oficinas manuais de costura criativa e confecção de pelúcias e ecobags promovidas pelo Ateliê Dona Lu na plataforma do Museu Ferroviário.

Data: 12 e 13 de setembro, das 10h às 20h.

Local: Shopping Estação – Piso L1 (Avenida Sete de Setembro, 2775 – Rebouças). Atividades a partir de R$ 60 (pré-cadastro pelo aplicativo Podi e pagamento no local).

Festival do Torresmo Day

Evento gastronômico voltado para famílias com área kids e opções gastronômicas.

Data: 12 e 13 de setembro.

Local: Shopping Boulevard.

Entrada gratuita.