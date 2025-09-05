Terreno vazio no Centro de Curitiba será ocupado por associação de turismo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A ocupação do terreno da Prefeitura de Curitiba localizado no cruzamento das ruas Amintas de Barros e Mariano Torres ganhou novo destino. O espaço será assumido pela Adetur Rotas do Pinhão, agência que reúne 25 dos 29 municípios da Região Metropolitana e coordena as iniciativas de turismo regional.

A formalização aconteceu nesta sexta-feira (05), na sede da Secretaria de Administração e Tecnologia da Informação (Smati), no bairro São Francisco, com a assinatura da permissão de uso do terreno e o termo de responsabilidade. O decreto já havia sido publicado no Diário Oficial na última quarta-feira (03), oficializando a Adetur como responsável pelo espaço.

A Adetur participou do primeiro chamamento elaborado pelo Departamento de Gestão do Patrimônio da Smati, ficando em segundo lugar. Com a desistência da primeira instituição, a Associação foi convocada para ocupar o imóvel.

A proximidade geográfica entre a futura sede da Adetur e o Instituto Municipal de Turismo (IMT) foi destacada como ponto positivo pelos representantes do IMT. “Nós temos uma relação muito próxima, desenvolvemos vários projetos em conjunto”, afirmou a assessora técnica do Instituto, Elaine Rodrigues Leal.

O presidente da Adetur Rotas do Pinhão, Eros Consentino Tozetto, apresentou o projeto para a nova sede. “Será um ponto de referência para o turismo regional, um local para debate, mas estará aberto também aos visitantes, que encontrarão informações sobre a oferta de roteiros de turismo na Região Metropolitana”, defendeu.

Como deve ficar sede da Adetur Rotas do Pinhão no Centro de Curitiba. Foto: Divulgação

A expectativa, segundo Tozetto, é que a sede esteja funcionando até o final de 2026.

O diretor administrativo da Adetur, Geraldo Simião, explicou que a Associação é uma das instâncias de governança regional (IGR) reconhecidas pelo Ministério do Turismo e pelo Governo do Estado. No Brasil, existem 342 regiões desse tipo, sendo 18 no Paraná.