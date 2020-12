A Prefeitura de Curitiba começou uma nova rodada de sanitização especial dos terminais do transporte coletivo nesta quarta-feira (9) como forma de conter a disseminação da covid-19. Foram realizadas, durante a manhã, a assepsia dos terminais Santa Cândida, Pinheirinho, Boqueirão e Campo Comprido.

A desinfecção foi contratada pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal (Smap) e o cronograma de aplicação é coordenado pela Urbanização de Curitiba (Urbs). Os trabalhos são realizados das 9h às 12h. Nesta quinta-feira (10) serão higienizados os terminais do Capão Raso, Hauer, Cabral e Centenário.

Além dos 22 terminais, também devem ser sanitizados, nas próximas semanas, os demais equipamentos ligados ao transporte coletivo, como estações-tubo, pontos e ônibus.

Os profissionais de limpeza usam pulverizadores costais com quaternário de amônio, que elimina bactérias e fungos, para fazer a higienização de pontos de contato, cobertura e apoios e ajudar a reduzir a velocidade de circulação de agentes infecciosos. A aplicação é rápida e os passageiros podem utilizar o espaço normalmente após a desinfecção.

A ação faz parte de um conjunto de medidas implantadas nos últimos meses para evitar a contaminação pela covid-19 no transporte coletivo.

A programação começou no final de março. Além da assepsia nos terminais, já foram realizadas sanitizações nas estações-tubo, pontos de ônibus e também nos veículos da frota. Alguns desses trabalhos chegaram a contar com o apoio dos militares do Exército.

Todos terminais têm termômetros para medição de temperatura de passageiros e operadores, além de dispensers de álcool gel. Recentemente todas as estações-tubo foram equipadas com saboneteiras com o produto. Além disso, há marcadores de distanciamento entre os passageiros nos terminais, com orientação especial de fiscais em horários de pico.