A Câmara Municipal de Curitiba aprovou, nesta terça-feira (5) projeto de iniciativa do prefeito Rafael Greca (DEM) que autoriza o pagamento da remuneração dos funcionários terceirizados da prefeitura mesmo que, por causa da falta de demanda devido à pandemia do novo coronavírus, os trabalhos venham a ser suspensos.

Por unanimidade, os vereadores aprovaram a proposta que autoriza o Poder Executivo a “promover medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos, visando a sua manutenção, de modo a possibilitar o pronto retorno de todas as atividades pactuadas quando da cessação das ocorrências de emergência e calamidade pública, bem como minimizando os impactos da crise sobre a economia, o emprego e a renda”.

Os vereadores ainda aprovaram uma emenda para incluir no projeto os Centros de Educação Infantil, que recebem subsídio do poder público para, pro convênio, atender crianças sem vaga na rede própria municipal. No mesmo projeto, foi aprovado um artigo que permite o aporte de R$ 48 milhões ao Instituto Curitiba de Saúde (ICS).