Temporal deixa rua intransitável e provoca alagamento em São José dos Pinhais; Vídeo!

O temporal registrado na noite desta quinta-feira (15/1) provocou alagamento nas proximidades da Trincheira do Jurema, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O ponto mais crítico ficou na esquina das ruas Professora Lourdes Gruter Bonin e Dolovico Pissaia.

A via ficou completamente tomada pela água, o que dificultou a circulação de veículos e pedestres. Em registros feitos no local, o nível da água ultrapassou a altura da calçada. Confira, abaixo, como ficou o local:

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), São José dos Pinhais concentrou os maiores volumes de chuva registrados na Região Metropolitana de Curitiba durante o episódio de instabilidade. Na estação meteorológica do Instituto Água e Terra, o acumulado chegou a 46,6 milímetros em poucas horas.

Outras estações espalhadas pelo município também apontaram volumes elevados. Dados do CEMADEN indicaram 38,1 mm no bairro Quississana, 21,4 mm no São Marcos e 31,1 mm no São Pedro. Os números ficaram acima dos registrados em Curitiba no mesmo período.

Raios predominaram em São José dos Pinhais

Além da chuva volumosa, São José dos Pinhais liderou o número de descargas elétricas que atingiram o solo em todo o Paraná. Segundo o Simepar, foram 476 raios nuvem-solo, o equivalente a, em média, um raio a cada três minutos ao longo de 24h.

As descargas entre nuvens também chamaram atenção. O município contabilizou cerca de 1.671 raios intra-nuvem, ficando atrás apenas de Rio Negro, que registrou 1.751 ocorrências desse tipo.

Previsão do tempo para São José dos Pinhais: Mais chuva?

Segundo a previsão do tempo para São José dos Pinhais há chance de mais chuva nesta sexta-feira (16/01) e fim de semana, com acumulado de 16,3 mm. A temperatura em São José dos Pinhais fica entre os 18 e 27ºC entre sexta-feira, sábado e domingo (17 e 18 de janeiro).

