Temporal atinge o Paraná com rajadas de vento de 84 km/h

Frente fria e área de baixa pressão no oceano provocaram ventos intensos pelo estado durante todo o sábado (18/10). Domingo será de trégua, com sol entre nuvens, segundo a previsão do tempo para Curitiba. O Inmet emitiu um alerta amarelo para chuvas intensas para todo o Paraná, válido pelo menos até a manhã deste domingo (19/10). Há ainda um alerta laranja para ventos costeiros.

O Paraná foi varrido por fortes rajadas de vento neste sábado (18/10) devido à passagem de uma frente fria. Algo realmente impressionante foi registrado em Loanda, no noroeste paranaense, onde os ventos atingiram 84,6km/h às 6h30 da manhã. Em Guaíra, na região oeste, os ventos chegaram a 54,4km/h à 1h30, enquanto Ubiratã registrou 52,9km/h às 3h45.

A formação de uma área de baixa pressão no oceano, próximo ao Litoral paranaense, intensificou o cenário entre a tarde e a noite. Cascavel registrou rajadas de 52,9km/h às 18h15, Cerro Azul atingiu 58km/h às 19h, Guaratuba 57,2km/h às 19h, e Paranaguá 54km/h às 19h15.

As estações do INMET também captaram o fenômeno, com Clevelândia registrando 52,2km/h por volta das 18h e Planalto 50,8km/h entre 15h e 16h. Na capital paranaense, Curitiba sentiu o impacto com rajadas de 47,5km/h por volta das 19h na estação do INMET e de 43,6km/h na estação do Simepar às 18h15.

Após chuvarada, domingo será de trégua em Curitiba

Após a intensa precipitação deste sábado, o domingo (19/10) em Curitiba promete um alívio para os curitibanos. Segundo o Simepar, a capital terá temperaturas entre 9°C e 16°C, com sol entre nuvens e sem previsão de chuva.

“As principais instabilidades atmosféricas deslocaram-se do estado do Paraná em direção ao estado de São Paulo. O Paraná (na noite de sábado) ainda apresentava significativa cobertura de nuvens, com registro de pancadas de chuva isoladas. No entanto, as formações convectivas com maior desenvolvimento vertical já não atuam mais sobre a região, indicando a ausência de eventos intensos no momento”, disse a meteorologista Bianca Pinheiro de Angelo, do Simepar.

Cidades com maiores acumulados de chuva no Paraná

Os maiores volumes de precipitação registrados até as 19h30 deste sábado foram em Bandeirantes (IAPAR), com impressionantes 72,1mm, seguida por Mandaguari (SANEPAR) com 70mm e Maringá com 66,8mm. Cornélio Procópio recebeu 52,8mm, Campo Mourão 49,4mm, Guaíra 47,2mm e Santo Antônio da Platina 45,2mm.

Completam a lista das cidades mais castigadas pela chuva: Jacarezinho (SANEPAR) com 44,8mm, Paranavaí com 43mm, Londrina com 42mm, Cianorte com 39,6mm, Umuarama com 39,2mm, Loanda com 37,2mm, Ubiratã com 36,8mm, Telêmaco Borba com 36,4mm, Cidade Gaúcha (INMET) com 34,4mm, Altônia com 34,2mm, Campo Bonito (SANEPAR) com 32,8mm, Apucarana com 32,2mm e Cândido de Abreu com 31,8mm.

