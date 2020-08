O tempo ainda deve permanecer instável, com condição para chuva a qualquer horário do dia, nesta sexta-feira (14), em Curitiba e região. De acordo com o Instituto Tecnológico do Paraná, uma frente fria passou pelo estado e já avançou para o oceano, mas áreas de instabilidade ainda podem provocar chuva.

LEIA TAMBÉM – Parques do PR reabrem no sábado com restrições; Ilha do Mel e Vila Velha seguem fechados

Apesar da previsão de chuva, há poucas chances para um temporal em Curitiba nesta sexta-feira. “Será como na quinta-feira, com possibilidade de chuva mais expressiva pela manhã. Existe um risco para temporal, mas ele é algo bem pontual”, esclarece o meteorologista Lizandro Jacóbsen. Por causa da nebulosidade, as temperaturas não sobem muito. Em Curitiba a mínima prevista é de 14ºC e máxima de 26ºC.

+Viu essa? Juíza de Curitiba que citou raça em sentença pode ser demitida e condenação, anulada

Já no interior, o risco de temporal nesta sexta é maior, principalmente na região ao norte do estado. Pode haver pancadas de chuva moderadas e raios, mas de curta duração. “Como as chuvas estão pontuais no estado, isoladas, elas vão ser irregulares também na quantidade. As maiores chuvas, até agora, estão concentradas na divisa com Santa Catarina. Várias cidades já superaram a marca de 50 mm de chuva nos últimos dias”, revela Jacóbsen.

A condição de instabilidade deve continuar até o próximo sábado (15), e tem chances de se estender. Em Campo Mourão, no Centro-Oeste, pode registrar mínima de 15ºC e máxima de 27ºC. Já em Paranaguá, no Litoral, os termômetros podem marcar 18ºC de mínima e o calor chega aos 24ºC nesta sexta.

+Leia mais! Rodízio mais rígido começa nesta sexta-feira; Veja bairros atingidos