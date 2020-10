O tempo deve seguir instável em Curitiba e região neste fim de semana. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há previsão de chuva fraca neste sábado (24) e domingo (25) e as temperaturas devem variar entre 14º C e 25º C nos dois dias. Ainda sim, o sol pode aparecer em alguns momentos do dia. A previsão se estende para o Litoral.

publicidade

De acordo com o Simepar, nas demais regiões do estado o tempo segue abafado. A instabilidade atmosférica deve permanecer no sábado e domingo e há previsão de pancadas de chuva com trovoadas nas diversas áreas do Paraná, principalmente na metade Oeste do estado e no Norte.

LEIA TAMBÉM – Falta de água em Curitiba neste sábado. Veja bairros afetados pelo rodízio

Em Curitiba, a chuva pode aparecer de forma isolada, com mais chances de ocorrer pela manhã e no fim da tarde. Em outras regiões, a tendência é que a chuva se espalhe entre os períodos da tarde e da noite.

Entre o domingo e a segunda-feira (26), o mapa do Simepar mostra a chegada de uma frente fria que se desloca pelo Sul do País e aumenta a probabilidade para ocorrência de temporais no Paraná. Na terça-feira (27), de acordo com a meteorologia, ainda chove no Leste, Litoral e parte do Norte do estado.

Litoral

publicidade

Nas praias do Paraná, neste sábado e domingo, a previsão também é de tempo instável. Os dois dias devem estar com o céu parcialmente nublado, com pouco sol e chance de chuvas fracas a qualquer horário do dia.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas nos termômetros devem variar entre 20º C e 26º C no sábado. Já no domingo, a previsão é de marcações entre 20º C e 25º C.