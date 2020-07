A sexta-feira (31) será de poucas mudanças nas condições do tempo em Curitiba e região. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), ainda haverá presença de muita nebulosidade e as temperaturas se mantêm mais baixas ao longo do dia, desde a manhã até o período da tarde. A meteorologia também prevê condições para chuvas fracas ocasionais. E não devem ocorrer mudanças na previsão do tempo para o Litoral do Paraná.

Segundo o Simepar, em Curitiba, nesta sexta-feira, a variação das temperaturas deve ficar entre 10º C e 17º C. Já a umidade relativa do ar se alterna entre 80% e 94%, na capital e na região metropolitana. E a velocidade dos ventos pode chegar aos 27 km/hora. Garoas ocasionais podem ocorrer a qualquer momento do dia.

Litoral

Nas praias, o tempo mais gelado e úmido segue presente nesta sexta-feira. Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas registradas nos termômetros devem se apresentar com pouca amplitude térmica, variando entre 12º C e 19º C. Assim como na capital, a forte presença de umidade também pode ocasionar chuvas isoladas.

