Mesmo há mais de 12 dias sem chuva, a previsão desta terça-feira (11) para Curitiba e região metropolitana é de sol e tempo estável. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a região da capital do estado deve continuar com o tempo seco até o final da semana, quando uma frente fria chega ao estado trazendo chuva. As temperaturas continuam agradáveis, com mínima de 11ºC e máxima que pode chegar aos 26ºC na capital.

De acordo com o meteorologista Reinaldo Olmar Kneib, também não há previsão para nevoeiro no começo da manhã desta terça-feira. “O dia amanhece quente, com sol. Os nevoeiros estão perdendo força na região”, garante Kneib. Por causa da seca, a umidade relativa do ar continua baixa, em torno de 40%. No entanto, o tempo pode virar a partir de quinta-feira, quando uma frente fria chega no Paraná trazendo chuva.

A partir de sexta-feira até o início da próxima semana, Curitiba pode ter chuva, com três ou quatro dias de instabilidade. “Vai ser uma chuva boa, com uma frente fria que vai ficar parada no estado e provocar um volume interessante, deixando o solo úmido por vários dias”, analisa o meteorologista Reinaldo Kneib.

Interior

No interior do estado, a previsão desta terça-feira (11) segue a de Curitiba, de tempo firme, ensolarado e seco. Em Paranavaí, a mínima alcança os 13ºC e a máxima chega aos 36ºC. O calor também é presente na região sul. Em União da Vitória, a mínima pode registrar 10ºC e máxima deve alcançar 27ºC.

